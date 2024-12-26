İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç Harekete Geçmişti! Mahkemeden Jet Karar: İnan Kıraç Adli Tıp’a Sevk Edildi

İş dünyasının tanınmış isimlerinden İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. Sürpriz evliliğin ardından kızı İpek Kıraç, babasına vasi atanması talebiyle mahkemeye başvurdu.

İpek Kıraç, vasi atanması talebini şöyle açıkladı:

“İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, babam İnan Kıraç’ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulundum. Beni 2 aylıkken annem Suna Kıraç’la birlikte evlat edinip büyük sevgi ve özenle yetiştiren babam İnan Kıraç’ın içine düşmüş olduğu durumdan kurtulabilmesi için tek bir başka şans dahi kalmış olsaydı, hiç kuşkusuz o yolu seçerdim. Ancak gerek babamı koruma arzum, gerek babamın yönetimindeki kurum ve kuruluşların sağlığı ve devamlılığı konusunda hissettiğim sorumluluk ve gerekse de annemin manevi-maddi mirasının korunması yönündeki iradem bu kararı almayı zorunlu hale getirmiştir."

ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre mahkeme davayı kabul etti, ilk duruşmanın 12 Mart’ta yapılmasına karar verdi. Ancak duruşmadan önce İnan Kıraç’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini istedi.

Bu kararla, 87 yaşındaki İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda muayene edilecek ve aklı melekelerinin yerinde olup olmadığı tespit edilecek. Ayrıca mahkeme, İnan Kıraç’ın evlenmek için aldığı akıl sağlığı yerindedir raporunun da incelenmesine hükmetti.

EVLİLİK İPTAL EDİLECEK Mİ?

Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak muayenenin sonunda, İnan Kıraç’ın herhangi bir bunama ya da akıl sağlığından şüphe edilmesi durumunda bu raporla mahkemeye bildirilecek. Adli Tıp böyle bir karar verirse, mahkemenin İnan Kıraç ile Emine Alangoya evliliğini iptal etme yetkisi de bulunuyor.