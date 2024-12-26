Ege Denizi İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan paylaşımda "Güney Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Cumartesi günü (28.12.2024) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamaların olma ihtimali de bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA