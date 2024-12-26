Ege Denizi İçin Fırtına Uyarısı
Meteoroloji, Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. Fırtına nedeniyle vatandaşlara uyarı yapıldı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan paylaşımda "Güney Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, Cumartesi günü (28.12.2024) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamaların olma ihtimali de bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İHA