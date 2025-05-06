Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Açıklandı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 925 lira 34 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, aynı gün doğal gaz ticaret miktarı 415 bin metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Açıklandı

Spot piyasada dün toplam işlem hacmi 5 milyon 362 bin 480 lira oldu. Bu rakam, önceki gün kaydedilen 10 milyon 592 bin 700 liralık işlem hacmine göre önemli bir düşüş gösterdi.

DENGELEME GAZI FİYATLARI BELİRLENDİ

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 688 lira, satış fiyatı ise 12 bin 279 lira 7 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye’ye dün toplam 142 milyon 837 bin 351 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 737 bin 332 metreküp olarak kayda geçti.

Evde Bile Elma Büyüklüğünde Kayısı Yetiştirmek Mümkün! Hem Hasat Edecek Hem Para Kazandıracak TüyoEvde Bile Elma Büyüklüğünde Kayısı Yetiştirmek Mümkün! Hem Hasat Edecek Hem Para Kazandıracak TüyoEkonomi

İçen Bir Daha İçiyor! Dünyada Giderek Artıyor, Çay Tiryakileri Bu Yeni Çaya Çok Sevinecekİçen Bir Daha İçiyor! Dünyada Giderek Artıyor, Çay Tiryakileri Bu Yeni Çaya Çok SevinecekYaşam

Kaynak: AA

Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir? Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?
Milyonlarca Kişi Kullanıyor! Tehlike Saçan Powerbank Ortaya Çıktı, Bu Marka Şarj Cihazı Aniden Patlayabilir Tehlike Saçan Powerbank Ortaya Çıktı! Bu Marka Şarj Cihazı Aniden Patlayabilir
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
Spot Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belli Oldu Spot Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Artık Çok Zor Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Artık Çok Zor
Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi
Ne Lamine Yamal Ne Kylian Mbappe! Arda Güler Tarihe Geçti Ne Lamine Yamal Ne Kylian Mbappe! Arda Güler Tarihe Geçti
Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı
Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı