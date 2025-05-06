Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Açıklandı

Spot piyasada dün toplam işlem hacmi 5 milyon 362 bin 480 lira oldu. Bu rakam, önceki gün kaydedilen 10 milyon 592 bin 700 liralık işlem hacmine göre önemli bir düşüş gösterdi.

DENGELEME GAZI FİYATLARI BELİRLENDİ

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 688 lira, satış fiyatı ise 12 bin 279 lira 7 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye’ye dün toplam 142 milyon 837 bin 351 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 737 bin 332 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: AA