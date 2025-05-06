Evde Bile Elma Büyüklüğünde Kayısı Yetiştirmek Mümkün! Hem Hasat Edecek Hem Para Kazandıracak Tüyo

Evde lezzetli ve sulu kayısılar yetiştirmek isteyenlerin en büyük hayali bol meyve veren bir ağaçtır. Ancak kayısı ağaçları bakımı biraz özen isteyen, hassas yapılı bitkilerdendir. Bazen hiçbir belirti vermeden çiçek açmayı ya da meyve vermeyi durdurabilir. Bu nedenle kayısı yetiştirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek büyük önem taşır. İşte sağlıklı bir şekilde meyve alabilmek için bilmeniz gereken temel noktalar...

Kaynak: Haber Merkezi

Hasat Meyve
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Evde Bile Elma Büyüklüğünde Kayısı Yetiştirmek Mümkün! Hem Hasat Edecek Hem Para Kazandıracak Tüyo - Resim: 1

Tecrübeli bahçıvanlara göre kayısının meyve vermemesinin en yaygın nedeni yanlış konumlandırmadır. Ağacı diktiğiniz yerin drenajının iyi olması, suyun birikmemesi büyük önem taşır. Şayet ağacın kökleri sürekli yeraltı sularıyla temas ediyorsa veya gölge bir noktaya dikildiyse, çiçeklenme süreci durabilir. Aynı şekilde ağır killi toprak da kök gelişimini engelleyerek meyve oluşumunu olumsuz etkiler.

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Evde Bile Elma Büyüklüğünde Kayısı Yetiştirmek Mümkün! Hem Hasat Edecek Hem Para Kazandıracak Tüyo - Resim: 2

BU HATALAR MEYVE VERİMİNİ DÜŞÜRÜYOR

Bunun dışında şunlar da meyve veriminin düşmesine yol açabilir:

Gereğinden fazla sulama ya da tamamen susuz bırakma

Zamanında yapılmayan budama işlemleri

Yetersiz veya dengesiz besin takviyesi

Budama özellikle önemlidir çünkü fazla dalların temizlenmemesi, meyve verecek tomurcukların kaybına yol açabilir.

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Evde Bile Elma Büyüklüğünde Kayısı Yetiştirmek Mümkün! Hem Hasat Edecek Hem Para Kazandıracak Tüyo - Resim: 3

MEYVE İÇİN EN ETKİLİ KARIŞIM

Eğer ağaç gelişiyor ama meyve vermiyorsa, ilk şüphelenmeniz gereken konu yetersiz beslenme olmalı. Kayısı ağaçları özellikle çiçeklenme döneminde güçlü bir besin desteğine ihtiyaç duyar. Bu dönemde aşağıdaki karışımı kullanabilirsiniz:

4 yemek kaşığı üre

4 yemek kaşığı potasyum sülfat

20 litre su

Bu karışım ağacın çevresine dökülerek toprağa yedirilir. Uygulamanın ardından birkaç gün içinde meyve tomurcuklarının arttığını gözlemleyebilirsiniz.

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Evde Bile Elma Büyüklüğünde Kayısı Yetiştirmek Mümkün! Hem Hasat Edecek Hem Para Kazandıracak Tüyo - Resim: 4

ORGANİK GÜBRE İŞİN SIRRI

Kayısının verimli olabilmesi için sadece kimyasal değil, organik gübre desteği de şarttır. Hayvan gübresi, humus veya iyi bir kompost karışımı, ağacın sağlıklı büyümesini destekler. Aynı zamanda bu doğal gübreler genç fideleri hem aşırı güneşten hem de ani soğuklardan korur.

Köklerin toprağa fazla yayılmasını engellemek için yılda bir kez bir kısmını kesmek faydalı olabilir. Ancak bu işlem sadece bir yönden ve dikkatlice yapılmalıdır.

Besin takviyesi ise tek seferlik bir işlem değil, aşamalı olarak yapılmalıdır:

İlkbaharda çiçeklenme başlamadan önce sulama eşliğinde gübreleme yapılmalı.

İki hafta sonra ikinci bir destek verilmeli.

Üçüncü uygulama ise meyve oluşumu başladıktan yaklaşık bir ay sonra yapılmalıdır.

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