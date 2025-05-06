Evde Bile Elma Büyüklüğünde Kayısı Yetiştirmek Mümkün! Hem Hasat Edecek Hem Para Kazandıracak Tüyo
Evde lezzetli ve sulu kayısılar yetiştirmek isteyenlerin en büyük hayali bol meyve veren bir ağaçtır. Ancak kayısı ağaçları bakımı biraz özen isteyen, hassas yapılı bitkilerdendir. Bazen hiçbir belirti vermeden çiçek açmayı ya da meyve vermeyi durdurabilir. Bu nedenle kayısı yetiştirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek büyük önem taşır. İşte sağlıklı bir şekilde meyve alabilmek için bilmeniz gereken temel noktalar...
Kaynak: Haber Merkezi
Tecrübeli bahçıvanlara göre kayısının meyve vermemesinin en yaygın nedeni yanlış konumlandırmadır. Ağacı diktiğiniz yerin drenajının iyi olması, suyun birikmemesi büyük önem taşır. Şayet ağacın kökleri sürekli yeraltı sularıyla temas ediyorsa veya gölge bir noktaya dikildiyse, çiçeklenme süreci durabilir. Aynı şekilde ağır killi toprak da kök gelişimini engelleyerek meyve oluşumunu olumsuz etkiler.
BU HATALAR MEYVE VERİMİNİ DÜŞÜRÜYOR
Bunun dışında şunlar da meyve veriminin düşmesine yol açabilir:
Gereğinden fazla sulama ya da tamamen susuz bırakma
Zamanında yapılmayan budama işlemleri
Yetersiz veya dengesiz besin takviyesi
Budama özellikle önemlidir çünkü fazla dalların temizlenmemesi, meyve verecek tomurcukların kaybına yol açabilir.
MEYVE İÇİN EN ETKİLİ KARIŞIM
Eğer ağaç gelişiyor ama meyve vermiyorsa, ilk şüphelenmeniz gereken konu yetersiz beslenme olmalı. Kayısı ağaçları özellikle çiçeklenme döneminde güçlü bir besin desteğine ihtiyaç duyar. Bu dönemde aşağıdaki karışımı kullanabilirsiniz:
4 yemek kaşığı üre
4 yemek kaşığı potasyum sülfat
20 litre su
Bu karışım ağacın çevresine dökülerek toprağa yedirilir. Uygulamanın ardından birkaç gün içinde meyve tomurcuklarının arttığını gözlemleyebilirsiniz.
ORGANİK GÜBRE İŞİN SIRRI
Kayısının verimli olabilmesi için sadece kimyasal değil, organik gübre desteği de şarttır. Hayvan gübresi, humus veya iyi bir kompost karışımı, ağacın sağlıklı büyümesini destekler. Aynı zamanda bu doğal gübreler genç fideleri hem aşırı güneşten hem de ani soğuklardan korur.
Köklerin toprağa fazla yayılmasını engellemek için yılda bir kez bir kısmını kesmek faydalı olabilir. Ancak bu işlem sadece bir yönden ve dikkatlice yapılmalıdır.
Besin takviyesi ise tek seferlik bir işlem değil, aşamalı olarak yapılmalıdır:
İlkbaharda çiçeklenme başlamadan önce sulama eşliğinde gübreleme yapılmalı.
İki hafta sonra ikinci bir destek verilmeli.
Üçüncü uygulama ise meyve oluşumu başladıktan yaklaşık bir ay sonra yapılmalıdır.