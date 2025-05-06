Evde Bile Elma Büyüklüğünde Kayısı Yetiştirmek Mümkün! Hem Hasat Edecek Hem Para Kazandıracak Tüyo

ORGANİK GÜBRE İŞİN SIRRI

Kayısının verimli olabilmesi için sadece kimyasal değil, organik gübre desteği de şarttır. Hayvan gübresi, humus veya iyi bir kompost karışımı, ağacın sağlıklı büyümesini destekler. Aynı zamanda bu doğal gübreler genç fideleri hem aşırı güneşten hem de ani soğuklardan korur.

Köklerin toprağa fazla yayılmasını engellemek için yılda bir kez bir kısmını kesmek faydalı olabilir. Ancak bu işlem sadece bir yönden ve dikkatlice yapılmalıdır.

Besin takviyesi ise tek seferlik bir işlem değil, aşamalı olarak yapılmalıdır:

İlkbaharda çiçeklenme başlamadan önce sulama eşliğinde gübreleme yapılmalı.

İki hafta sonra ikinci bir destek verilmeli.

Üçüncü uygulama ise meyve oluşumu başladıktan yaklaşık bir ay sonra yapılmalıdır.