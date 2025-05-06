Milyonlarca Kişi Kullanıyor! Tehlike Saçan Powerbank Ortaya Çıktı, Bu Marka Şarj Cihazı Aniden Patlayabilir

ABD'de 55 binden fazla taşınabilir şarj cihazı, aşırı ısınma ve yangın riski nedeniyle acil olarak geri çağrıldı. Yetkililer, cihazın alev alma tehlikesine karşı kullanıcıları hemen kullanmayı bırakın diyerek uyardı.

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Milyonlarca Kişi Kullanıyor! Tehlike Saçan Powerbank Ortaya Çıktı, Bu Marka Şarj Cihazı Aniden Patlayabilir

ABD'de teknoloji kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir güvenlik uyarısı gündeme geldi. Yüksek kapasitesiyle dikkat çeken taşınabilir bir şarj cihazının, yangın riski taşıdığı gerekçesiyle toplatılmasına karar verildi.

BİNLERCE CİHAZ RİSKLİ ÇIKTI

Baseus markasına ait, 65W gücünde ve 30.000 mAh kapasiteli taşınabilir şarj cihazları ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle geri çağrılıyor. Yetkililer, toplamda 55 bin 380 adet powerbank'in piyasadan çekildiğini açıkladı.

Milyonlarca Kişi Kullanıyor! Tehlike Saçan Powerbank Ortaya Çıktı, Bu Marka Şarj Cihazı Aniden Patlayabilir - Resim : 1

ALEV ALMA VE PATLAMA RİSKİ VAR

Lityum iyon pillerin aşırı ısınma sebebiyle alev alma ve yangına neden olma riski taşıdığı belirtildi. Şirket, cihazla ilgili şimdiye kadar 76 olay bildirimi aldı. Bunlar arasında 4 farklı yangın vakası, 72 şişme ve deformasyon olayı ile 3 adet maddi hasar raporu yer alıyor.

HEMEN KULLANMAYI BIRAKIN

Milyonlarca Kişi Kullanıyor! Tehlike Saçan Powerbank Ortaya Çıktı, Bu Marka Şarj Cihazı Aniden Patlayabilir - Resim : 2

Baseus, söz konusu şarj cihazına sahip kullanıcıları uyararak ürünün derhal kullanılmaması gerektiğini duyurdu. Firma, riskli cihazların sahiplerine ücretsiz bir yedek ürün gönderileceğini ve bunun için doğrudan müşteri hizmetleriyle iletişime geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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