Spot Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belli Oldu

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 399 lira 78 kuruş, en düşük 170 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada en yüksek fiyat saat 20.00 ve 21.00’de geçerli olacak. En düşük fiyat ise saat 12.00’de uygulanacak.

Spot Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belli Oldu

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne kıyasla yüzde 13,48 azalarak 1 milyar 226 milyon 102 bin 600 lira seviyesinde gerçekleşti. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 115 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 93 lira 13 kuruş olarak tespit edildi.

BUGÜNKÜ FİYATLAR DA KAYITLARA GEÇTİ

Spot piyasada bugün bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 399 lira 79 kuruş, en düşük 501 lira 2 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

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