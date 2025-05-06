Spot Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belli Oldu

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne kıyasla yüzde 13,48 azalarak 1 milyar 226 milyon 102 bin 600 lira seviyesinde gerçekleşti. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 115 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 93 lira 13 kuruş olarak tespit edildi.

BUGÜNKÜ FİYATLAR DA KAYITLARA GEÇTİ

Spot piyasada bugün bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 399 lira 79 kuruş, en düşük 501 lira 2 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA