SGK Uzmanı Emin Yılmaz Tek Tek Açıkladı! Devlet Düğmeye Bastı, Resmen Başladı
Türkiye'de yaşlı nüfusun artış göstermesiyle birlikte, hükümet yaşlılara yönelik yeni bir bakım sigortası sistemini devreye almaya hazırlanıyor. Bakımevi ve evde bakım hizmetlerini kapsayacak bu sistemin Ağustos ayında başlatılması planlanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, yeni sistemin detaylarını aktardı.
Kaynak: TGRT Haber
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 verilerine göre, 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısı son beş yılda yüzde 21 artarak 9 milyon 112 bin 298'e ulaştı. Emin Yılmaz, Türkiye’nin Güney Kore’nin ardından dünyanın en hızlı yaşlanan ikinci ülkesi olduğunu belirterek, önümüzdeki 50 yılda nüfusun dörtte birinin yaşlı bireylerden oluşacağının öngörüldüğünü ifade etti.
PRİMLİ SİSTEM MODELİ UYGULANACAK
Hayata geçirilecek bakım sigortası modelinde "primli sistem"in tercih edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda bireylerin gelir düzeylerine göre yüzde 1,5 ila yüzde 3 oranında prim ödemesi öngörülüyor. Sisteme katılım ise gönüllülük esasına dayanacak. Dileyen bireyler sisteme dahil olabilecek.
DEVLET DESTEKLERİ VE SUNULACAK HİZMETLER
Modelde, geliri olmayan bireyler için devlet destekleri de sağlanacak. Sigorta kapsamında yaşlılara şu hizmetler sunulacak:
Hemşire ve hasta bakıcı desteği
Fizik tedavi hizmetleri
Evde bakım hizmetleri
Huzurevi ve bakım merkezi konaklamaları
Kişisel hijyen ve beslenme ihtiyaçları
Alzheimer, demans, Parkinson gibi hastalıkların takibi
Psikolojik danışmanlık ve terapi hizmetleri
Medikal cihaz ve ekipman desteği
KATILIMCILAR İÇİN 10 YIL SİSTEMDE KALMA ŞARTI
Sistem bireysel emeklilik modeline benzer şekilde işleyecek. Katılımcıların en az 10 yıl sistemde kalmaları gerekecek ve 60 yaş itibarıyla sigortadan faydalanabilecekler. Sisteme çalışan bireylerin yanı sıra çocukların da ebeveynleri için katkı sağlaması mümkün olacak.
ULUSLARARASI UYGULAMALAR DİKKATE ALINDI
Dünyada uygulanan benzer sistemler incelendiğinde, Amerika ve Lüksemburg’da primli sistem, Almanya’da karma sistem, bazı ülkelerde ise primsiz sistem öne çıkıyor. Türkiye’nin benimsediği modelde ise yüzde 3 oranında prim uygulanması bekleniyor.
SOSYAL VE PSİKOLOJİK DESTEK DE SAĞLANACAK
Yeni sistem yalnızca sağlık hizmetleriyle sınırlı kalmayacak. Avrupa ve Japonya’daki uygulamalara benzer şekilde, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde sosyal ve psikolojik destek sunulacak. Örneğin gençlerin yaşlıları ziyaret etmesi, sohbet etmesi ve günlük ihtiyaçlarına yardımcı olması gibi sosyal projeler de gündeme gelebilecek.
EVDE YAŞAM KALİTESİ ARTIRILACAK
Sistemle birlikte yaşlı bireylerin kendi evlerinde huzurlu ve sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri teşvik edilecek. Türkiye’de de yaşlıların sosyal hayata katılımı, psikolojik destek alması ve evde yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.