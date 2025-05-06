SGK Uzmanı Emin Yılmaz Tek Tek Açıkladı! Devlet Düğmeye Bastı, Resmen Başladı

SOSYAL VE PSİKOLOJİK DESTEK DE SAĞLANACAK

Yeni sistem yalnızca sağlık hizmetleriyle sınırlı kalmayacak. Avrupa ve Japonya’daki uygulamalara benzer şekilde, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde sosyal ve psikolojik destek sunulacak. Örneğin gençlerin yaşlıları ziyaret etmesi, sohbet etmesi ve günlük ihtiyaçlarına yardımcı olması gibi sosyal projeler de gündeme gelebilecek.