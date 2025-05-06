İçen Bir Daha İçiyor! Dünyada Giderek Artıyor, Çay Tiryakileri Bu Yeni Çaya Çok Sevinecek

Güney Avustralya Üniversitesi Beslenme ve Gıda Bilimleri Direktörü Evangeline Mandzioris, zeytin yapraklarında oleuropein adlı güçlü bir antioksidanın yüksek miktarda bulunduğunu belirtti. Oleuropein, zeytin ve zeytinyağında da bulunmasına rağmen, zeytin yaprağındaki miktarı çok daha fazla.

FARKLI ANTİOKSİDANLAR İÇERİYOR

Zeytin yaprakları oleuropein dışında hidroksitirosol, luteolin, apigenin ve verbaskozid gibi çeşitli antioksidanlar da içeriyor. Bu bileşenlerin, vücuttaki oksidatif stresi azaltarak DNA, hücre zarları ve dokulara verilen zararı önlemeye yardımcı olduğu; böylece kalp hastalıkları ve kanser gibi kronik rahatsızlıkların riskini azalttığı ifade ediliyor.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEYEBİLİR

819 kişi üzerinde yapılan 12 farklı çalışmanın değerlendirildiği bir analiz, zeytin yaprağı ekstraktının kalp hastalığı risk faktörlerini olumlu yönde etkilediğini ortaya koydu. Araştırmalar, kandaki yağ seviyelerinin iyileştiğini ve kan basıncının düştüğünü gösterdi. Bu etkilerin özellikle hipertansiyon hastalarında daha belirgin olduğu bildirildi. Çoğu çalışmada, katılımcılara günlük 500 mg ile 5 gram arasında değişen dozlarda zeytin yaprağı ekstraktı kapsülleri verildi. Bazı araştırmalarda ise ekstrakt, tablet formunda ya da gıdalara eklenerek kullanıldı.

KAN ŞEKERİ VE KOLESTEROL ÜZERİNDE ETKİLİ OLABİLİR

Evangeline Mandzioris, zeytin yaprağı ekstraktının kan şekeri kontrolü, lipid düzeylerinin dengelenmesi ve kan basıncının düşürülmesinde faydalı olduğunu vurguladı. Ayrıca bazı çalışmalar, bu ekstraktın vücut ağırlığını, glikoz metabolizmasını, kemik, eklem ve bilişsel fonksiyonları da olumlu etkilediğini gösterdi. Ancak uzmanlar, çalışmalardaki yöntem ve doz farklıkları nedeniyle sonuçların tutarsız olduğunu, bu nedenle daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

NASIL TÜKETİLEBİLİR?

Zeytin yaprakları çay olarak demlenebilir, salatalara eklenebilir ya da öğütülerek smoothie’lerde kullanılabilir. Ancak yüksek antioksidan içeriği nedeniyle acımsı bir tada sahip olabileceği ve çayın da hoş olmayan bir tada sahip olabileceği belirtiliyor. Ek olarak, zeytin yaprağı ekstraktı ekmek ve diğer fırınlanmış ürünlere de eklenebiliyor. Bu uygulamanın ürünlerdeki antioksidan seviyesini artırdığı ve tadını iyileştirdiği ifade ediliyor.

DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALI

Uzmanlar, yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterol sorunu yaşayan kişilerin zeytin yaprağı ekstraktından fayda görebileceğini ancak bu takviyeye başlamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini hatırlatıyor. Bitkisel besinlerin antioksidan açısından zengin olduğu ve farklı renklerde sebze-meyvelerle beslenmenin önemli olduğu da vurgulanıyor. Sağlıklı bir beslenme düzeni olmadan zeytin yaprağı ekstraktının tek başına yeterli olmayacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi