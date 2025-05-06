Çamaşır Makinenize Ayda 1 Kere Yapın, Binlerce Liralık Masraftan Kurtulun! 2 Dakika Sürmüyor

Çamaşır makinesinin genelde dış yüzeyini siler, tamburunu belki ara ara temizleriz ama ya filtresi? Birçok kişi çamaşır makinesinde bir filtre olduğunu dahi bilmez. Oysa bu küçük parça, cihazınızın sağlıklı ve verimli çalışması için kritik bir rol oynar.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ FİLTRESİ NE İŞE YARAR?

Teknik adıyla "tahliye pompası filtresi", makinenizin boşaltım sisteminin temel elemanlarından biridir. Yıkama esnasında suyla birlikte gelen pamuk lifleri, düğmeler, para gibi küçük nesneler ve kir parçacıkları bu filtrede tutulur. Böylece hem tahliye hortumu tıkanmaz hem de kötü kokuların ve sistem arızalarının önüne geçilir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ FİLTRE TEMİZLİĞİ NE SIKLIKLA YAPILMALI?

Makinenizin modeli ve kullanım yoğunluğuna göre değişse de, genel kural olarak filtrenin ayda bir temizlenmesi önerilir. Kalabalık bir aileyseniz ya da sık sık yoğun kirli çamaşır yıkıyorsanız, bu süreyi iki haftaya indirebilirsiniz. Yeni nesil çamaşır makinelerinde filtreler bazen otomatik temizleme sistemine sahip olabilir; bu durumda kullanım kılavuzunu kontrol etmek önemlidir.

FİLTRE TEMİZLİĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Sığ bir kap veya kase

Tornavida

Koruyucu eldiven

Temiz bir bez veya yumuşak fırça

Küçük bir havlu

ADIM ADIM FİLTRE TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

1. Güvenliği Sağlayın ve Filtreyi Bulun



Her şeyden önce, çamaşır makinesinin fişini prizden çekin. Bu basit adım, olası elektrik kazalarının önüne geçer. Ardından, makinenizin modeline göre filtrenin yerini tespit edin. Üstten yüklemelilerde filtre genellikle tamburun ortasında, önden yüklemelilerde ise alt ön panelin arkasında yer alır.

2. Fazla Suyu Tahliye Edin



Filtrenin olduğu bölümde bir miktar su kalabilir. Eğer makineniz bu işlem için özel bir tahliye hortumuna sahip değilse, filtrenin önüne bir kap yerleştirin ve yanınızda bir havlu bulundurun. Bu adım özellikle önden yüklemeli makineler için geçerlidir.

3. Filtreyi Çıkarın ve Temizleyin



Paneli tornavida ile açın, eldivenlerinizi giyin ve filtreyi dikkatlice çıkarın. Üzerine birikmiş tüyleri, iplikleri ve diğer kalıntıları temizleyin. Ardından ılık su altında nazikçe durulayıp yumuşak bir fırçayla tüm kalıntılardan arındırın.

4. Filtrenin Yuvasını da Unutmayın



Filtreyi çıkarınca geride kalan bölümü de mutlaka temizleyin. Burada biriken artıklar zamanla koku yapabilir ya da filtrenin tekrar tıkanmasına yol açabilir.

5. Filtreyi Yerine Takın ve Kapağı Kapatın



Tertemiz olan filtrenizi dikkatlice yerine yerleştirin. Kapağı sıkıca kapatın ve makinenizi tekrar kullanmaya hazır hale getirin.