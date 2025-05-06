Mayıs 2025 Dolunayı Ne Zaman? Hangi Burçta Gerçekleşecek ve Burçları Neleri Etkileyecek?

Astroloji meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Mayıs ayı dolunayı için geri sayım başladı. Gökyüzünde etkileyici bir görünüm oluşturacak bu dolunay, hem duygusal derinlikler hem de içsel dönüşümler açısından önemli mesajlar taşıyor. Peki, 2025 Mayıs dolunayı ne zaman yaşanacak ve hangi burçları etkileyecek? İşte detaylar...

2025 MAYIS DOLUNAYI NE ZAMAN?

Bu yılın Mayıs dolunayı, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü gökyüzünde belirgin şekilde görülecek. Ay’ın tamamen aydınlandığı bu evre, sadece doğa severleri değil, aynı zamanda astrolojik etkileri takip edenleri de yakından ilgilendiriyor.

MAYIS DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

12 Mayıs'taki dolunay, Akrep burcunda meydana gelecek. Duyguların yoğunlaştığı, sezgilerin güçlendiği ve bastırılmış konuların su yüzüne çıkabileceği bu dolunay, özellikle derin düşüncelere ve içsel sorgulamalara neden olabilir.

DÖNÜŞÜM VE YÜZLEŞME KONULARI GÜNDEMDE OLACAK

Akrep burcu astrolojide tutku, gizem, kriz ve yeniden doğum temalarıyla ilişkilendirilir. Bu nedenle dolunay enerjisi ilişkilerde netlik kazanma, finansal konularda köklü kararlar alma ve geçmişten gelen duygusal yüklerle yüzleşme gibi etkiler yaratabilir.

Astrologlar, bu dolunayın özellikle duygusal kararların tetiklenmesine neden olabileceğine ve bireysel anlamda önemli farkındalıkların yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Aynı zamanda toplumsal düzeyde de bazı gizli gerçeklerin ortaya çıkabileceği bir dönem olabileceği vurgulanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi