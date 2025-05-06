Yeşil Altın Olarak Biliniyor: Dağlardan Toplanıp Kilosu 250 Liraya Satılıyor! Hasat Zamanını Davul Zurnayla Karşılıyorlar

Çarşambalı köylüler, kırçan otunu sabahın erken saatlerinde dağlık ve ormanlık alanlarda el emeğiyle topluyor. Ucunda diken bulunan bitkilerin arasından çıkarılan kırçan, zahmetli bir süreçle toplanmasına rağmen eşsiz lezzeti sayesinde sofraların vazgeçilmezi oluyor. Toplayıcılar, bitkinin zahmetinin çok ama yemesinin bir o kadar keyifli olduğunu belirtiyor.