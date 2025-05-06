Yeşil Altın Olarak Biliniyor: Dağlardan Toplanıp Kilosu 250 Liraya Satılıyor! Hasat Zamanını Davul Zurnayla Karşılıyorlar
Karadeniz’in bereketli topraklarında yetişen ve halk arasında “yeşil altın” olarak anılan kırçan otu, baharın gelişiyle birlikte yeniden doğayla buluştu. Samsun’un Çarşamba ilçesinde kadınlar, ormanların içinden, dikenli bitkilerin arasında çıkan bu değerli otu toplamaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çarşambalı köylüler, kırçan otunu sabahın erken saatlerinde dağlık ve ormanlık alanlarda el emeğiyle topluyor. Ucunda diken bulunan bitkilerin arasından çıkarılan kırçan, zahmetli bir süreçle toplanmasına rağmen eşsiz lezzeti sayesinde sofraların vazgeçilmezi oluyor. Toplayıcılar, bitkinin zahmetinin çok ama yemesinin bir o kadar keyifli olduğunu belirtiyor.
KİLOSU 250 LİRADAN SATILIYOR
Kırçan otu, hem doğal yapısı hem de sınırlı yetişme koşulları nedeniyle pazarda yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Samsun’daki yerel pazarlarda kilosu 200 ila 250 TL arasında satılan bu şifalı bitki, özellikle turşu ve kavurma şeklinde tüketiliyor.
KIRÇAN OTUNUN FAYDALARI
Sadece tadıyla değil, sağlığa katkılarıyla da öne çıkan kırçan otu; tükürük bezlerini çalıştırıyor, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda romatizma ağrılarını hafiflettiği, iltihap giderici ve kanı arındırıcı etkileriyle biliniyor. Vücudu toksinlerden arındırma özelliği sayesinde, doğal bir detoks kaynağı olarak da görülüyor.