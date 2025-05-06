Bir Tutamı Bile Bütün Ağrıları Yok Ediyor! Bilim İnsanları Kanıtladı

Çalışmaya liderlik eden eczacı ve beslenme uzmanı Daniel Vasile Popescu-Radu, kurkuminin egzersizden önce ve sonra tüketildiğinde toparlanma sürecini hızlandırdığını, ağrıyı hafiflettiğini ve vücudun antioksidan savunmasını güçlendirdiğini ifade etti. Popescu-Radu, kurkuminin antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri sayesinde kas iyileşmesini desteklediğini belirtti.

BİLİMSEL SONUÇLAR SPOR BESLENMESİ DERGİSİNDE YAYIMLANDI

Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği’nin dergisinde yayımlanan bilimsel incelemede, kurkuminin kas iyileşmesi, egzersiz sonrası ağrı, güç kaybı ve iltihaplanma üzerindeki etkilerine ilişkin veriler değerlendirildi. Popescu-Radu, kurkuminin etkinliğinin dozaj, biyoyararlanım ve kullanım zamanına bağlı olarak değiştiğini vurguladı.

GÜNLÜK İDEAL DOZ BELİRLENDİ

Araştırmacılar, sağlıklı bireyler için özellikle kaslarda mikro hasara yol açma riski taşıyan eksantrik egzersizler sırasında günlük ideal kurkumin dozunun 1 ila 4 gram arasında olduğunu tespit etti. Patricia Martinez, en etkili sonucun kurkuminin antrenman sonrası tüketilmesiyle elde edildiğini açıkladı.

EMİLİMİ ARTIRMAK İÇİN DİĞER MADDELERLE KOMBİNE EDİLEBİLİR

Bilim insanları, kurkuminin biyoyararlanımının piperin gibi maddelerle birleştirilerek artırılabileceğini belirtti. Ancak, bireysel metabolik özellikler, hormonal durum ve vücut yapısı gibi faktörlerin sonuçları etkileyebileceği ifade edildi. Popescu-Radu, özellikle kadın sporcular ve hormonal değişim yaşayan bireylerde verilerin genelleştirilmesinin zor olduğunu söyledi.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Uzmanlar, kurkuminin sporla ilgilenen bireyler için faydalı olabileceğini, iltihap belirteçlerini azaltıp antioksidan savunmayı artırabileceğini belirtti. Ancak, emilim yolları ve en uygun formlarının kesinleşmesi için daha geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Kaynak: Haber Merkezi