Ünlü İş İnsanı Villasında Ölü Bulunmuştu: Son Mektubunda Dikkat Çeken Özür Detayı
İş insanı ve golf oyuncusu Beyhan Benardete, Bodrum'da kendisine ait villada ölü bulundu. Beyhan Benardete'nin son mektubu ortaya çıktı. Benardete ölmeden önceki mektubunda üvey kızlarından özür dilemiş... İşte detaylar...
Kaynak: Sabah
İş insanı ve golf oyuncusu Beyhan Benardete'den haber alamayan ailesi, endişeyle güvenlik görevlilerine haber verdi. Görevliler, Beyhan Banerdete'yi hareketsiz bulunca sağlık ekipleri geldi. İş kadının öldüğü tespit edildi.
Yapılan ilk incelemede, Benardete'nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi. İstanbul'dan son yolculuğuna uğurlandı. Ölüm nedeni ise henüz kesin değil.
Sabah'ın haberine göre Beyhan Benardete'nin eşi Adil Benardete'nin ilk eşi Monik Benardete'den olan kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete'ye bir mektup yazdığı ortaya çıktı.
Beyhan Benardete, son mektubunda üvey kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete'den af dileyip helallik istemiş.