SGK'dan Yeni Karar: Bu Mesleklerde Artık Erken Emeklilik Yok

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı (FHZ) uygulamasına ilişkin kapsamı daraltan önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe sokuyor. Kurum tarafından yayımlanan 98 sayfalık listeyle, 4/A sigortalılık statüsünde yer alıp FHZ'den yararlanamayacak meslek grupları resmen açıklandı. Müdür, balık toptancısı, bar çalışanı ve muhasebeci gibi birçok meslek grubu artık doğrudan erken emeklilik hakkından faydalanamayacak.

Yeni uygulama kapsamında, meslek kodu sınırlaması nedeniyle SGK sistemine FHZ kapsamında hizmet bildirimi yapılamayacak. Ancak gerçekten fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde çalıştığı işveren tarafından resmi belgelerle kanıtlanabilen sigortalılar için istisna getirildi. Bu durumda, işverenin çalışanın FHZ kapsamındaki işte bulunduğunu belgeleyen evrakları SGK'ya ibraz etmesi gerekecek. Aksi halde bildirilen hizmetler sistem tarafından reddedilecek.

SGK'nın bu adımıyla, fiili hizmet zammı uygulamasında suiistimallerin önüne geçilmesi ve sadece gerçekten riskli, yıpratıcı işlerde çalışanların bu haktan yararlanması hedefleniyor. Yeni sistem, Nisan 2025 dönemine ait hizmet bildirimlerinden itibaren geçerli olacak ve işverenler için belge sunma yükümlülüğü başlayacak.

İŞTE O MESLEKLER

Yeni düzenlemeyle birlikte SGK, FHZ uygulamasında daha sıkı bir denetim mekanizması kurmuş oluyor. Uygulama, hem işverenleri hem de çalışanları doğrudan ilgilendiriyor.

Erken emeklilikten yararlanma hakkına kısıtlama getirilen meslek gruplarından bazıları şöyle:

1111.08 İlçe Belediye Başkan Yardımcısı

1111.09 İl Belediye Başkan Yardımcısı

1112.02 Kurum Başkanı-Kamu

1112.03 Daire Başkanı

1112.04 Kurum Başkan Üyeleri

1112.05 Genel Müdür

1112.06 Genel Sekreter-Kamu

1112.07 Genel Sekreter-Üniversite

1112.12 Hukuk Müşaviri-Kamu

1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu

1112.21 Bölge Müdürü-Kamu

1112.22 Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu

1112.23 Genel Müdür Yardımcısı

1112.28 Üst Kurul Üyesi

1112.34 Genel Sekreter Yardımcısı

1112.39 Teftiş Kurulu Başkanı

1112.40 Baş Müdür Yardımcısı

1112.41 Daire Başkan Yardımcısı

1114.01 İşçi Sendikası Genel Sekreteri

1114.02 İşveren Sendikası Genel Sekreteri

1114.04 Oda Başkanı

1114.05 Siyasi Parti Genel Başkanı

1114.06 Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi

1114.07 Siyasi Parti Genel Sekreteri

1114.08 Siyasi Parti MKYK Üyesi

1114.09 İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.10 İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.11 Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.12 İşçi Sendikası Genel Başkanı

1114.13 İşveren Sendikası Genel Başkanı

1114.14 Memur Sendikası Genel Başkanı

1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey

1114.16 Kızılay Genel Başkanı

1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi

1114.18 Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)

1114.19 Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)

1114.20 Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)

1114.21 Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)

1114.22 Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)

1114.23 Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)

1120.01 Armatör

1120.04 Başkan-Özel Sektör

1120.05 Bölge Müdürü-Özel Sektör

1120.06 Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve...

1120.07 Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel)

1120.08 Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel)

1120.09 Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)

Kaynak: Haber Merkezi