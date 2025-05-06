SGK'dan Yeni Karar: Bu Mesleklerde Artık Erken Emeklilik Yok
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik sağlayan fiili hizmet süresi zammı (FHZ) uygulamasında köklü bir değişikliğe gitti. 2025 Nisan'dan itibaren yüzlerce meslek grubu için otomatik bildirim dönemi sona eriyor artık belgeyle ispat şartı geliyor. İşte SGK'nın yayınladığı listede yer alan, erken emeklilikten yararlanma hakkı kısıtlanan meslekler...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı (FHZ) uygulamasına ilişkin kapsamı daraltan önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe sokuyor. Kurum tarafından yayımlanan 98 sayfalık listeyle, 4/A sigortalılık statüsünde yer alıp FHZ'den yararlanamayacak meslek grupları resmen açıklandı. Müdür, balık toptancısı, bar çalışanı ve muhasebeci gibi birçok meslek grubu artık doğrudan erken emeklilik hakkından faydalanamayacak.
Yeni uygulama kapsamında, meslek kodu sınırlaması nedeniyle SGK sistemine FHZ kapsamında hizmet bildirimi yapılamayacak. Ancak gerçekten fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde çalıştığı işveren tarafından resmi belgelerle kanıtlanabilen sigortalılar için istisna getirildi. Bu durumda, işverenin çalışanın FHZ kapsamındaki işte bulunduğunu belgeleyen evrakları SGK'ya ibraz etmesi gerekecek. Aksi halde bildirilen hizmetler sistem tarafından reddedilecek.
SGK'nın bu adımıyla, fiili hizmet zammı uygulamasında suiistimallerin önüne geçilmesi ve sadece gerçekten riskli, yıpratıcı işlerde çalışanların bu haktan yararlanması hedefleniyor. Yeni sistem, Nisan 2025 dönemine ait hizmet bildirimlerinden itibaren geçerli olacak ve işverenler için belge sunma yükümlülüğü başlayacak.
İŞTE O MESLEKLER
Yeni düzenlemeyle birlikte SGK, FHZ uygulamasında daha sıkı bir denetim mekanizması kurmuş oluyor. Uygulama, hem işverenleri hem de çalışanları doğrudan ilgilendiriyor.
Erken emeklilikten yararlanma hakkına kısıtlama getirilen meslek gruplarından bazıları şöyle:
1111.08 İlçe Belediye Başkan Yardımcısı
1111.09 İl Belediye Başkan Yardımcısı
1112.02 Kurum Başkanı-Kamu
1112.03 Daire Başkanı
1112.04 Kurum Başkan Üyeleri
1112.05 Genel Müdür
1112.06 Genel Sekreter-Kamu
1112.07 Genel Sekreter-Üniversite
1112.12 Hukuk Müşaviri-Kamu
1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu
1112.21 Bölge Müdürü-Kamu
1112.22 Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu
1112.23 Genel Müdür Yardımcısı
1112.28 Üst Kurul Üyesi
1112.34 Genel Sekreter Yardımcısı
1112.39 Teftiş Kurulu Başkanı
1112.40 Baş Müdür Yardımcısı
1112.41 Daire Başkan Yardımcısı
1114.01 İşçi Sendikası Genel Sekreteri
1114.02 İşveren Sendikası Genel Sekreteri
1114.04 Oda Başkanı
1114.05 Siyasi Parti Genel Başkanı
1114.06 Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi
1114.07 Siyasi Parti Genel Sekreteri
1114.08 Siyasi Parti MKYK Üyesi
1114.09 İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.10 İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.11 Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.12 İşçi Sendikası Genel Başkanı
1114.13 İşveren Sendikası Genel Başkanı
1114.14 Memur Sendikası Genel Başkanı
1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey
1114.16 Kızılay Genel Başkanı
1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi
1114.18 Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)
1114.19 Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)
1114.20 Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)
1114.21 Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)
1114.22 Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)
1114.23 Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)
1120.01 Armatör
1120.04 Başkan-Özel Sektör
1120.05 Bölge Müdürü-Özel Sektör
1120.06 Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve...
1120.07 Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel)
1120.08 Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel)
1120.09 Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)
Kaynak: Haber Merkezi