SGK'da Sistem Tümden Değişiyor! Erken Emeklilik Fırsatı Başladı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), engelli çocuğu bulunan kadın çalışanlara yönelik erken emeklilik hakkını genişleten yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Uygulama ile kadınların prim günlerine yüzde 25 oranında ekleme yapılacak ve emeklilik yaşı 5 yıla kadar geriye çekilebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK’nın erken emeklilik imkânı, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) statüsünde çalışan tüm kadınlar için geçerli olacak. Bu haktan yararlanabilmek için kadınların, bir başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede engelli bir çocuğa sahip olduklarını belgelemeleri gerekiyor. Söz konusu belgelerle başvuru yapan kadın çalışanlar, hem prim gün sayılarında artış hem de emeklilik yaşında indirim avantajına kavuşacak.
PRİM GÜNÜNE EKLEME VE YAŞTAN İNDİRİM
Düzenleme kapsamında örnek bir hesaplamaya göre, 6.000 prim günü bulunan bir kadın çalışanın prim gününe 1.500 gün (yüzde 25 oranında) ilave edilecek.
Böylece toplam prim günü 7.500 olarak dikkate alınacak. Bu artış, çalışan annenin emeklilik yaşının yaklaşık 5 yıl daha erkene çekilmesini sağlayacak.
ÇALIŞAN ANNELER İÇİN ÖNEMLİ DESTEK
Engelli çocuğunun bakımını üstlenirken çalışma hayatına devam eden kadınlar için sunulan bu imkan, sosyal güvenlik sistemi içerisinde önemli bir destek adımı olarak değerlendiriliyor. Uygulama, milyonlarca kadın çalışanı ilgilendiriyor.