SGK'da Sistem Tümden Değişiyor! Erken Emeklilik Fırsatı Başladı

SGK’nın erken emeklilik imkânı, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) statüsünde çalışan tüm kadınlar için geçerli olacak. Bu haktan yararlanabilmek için kadınların, bir başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede engelli bir çocuğa sahip olduklarını belgelemeleri gerekiyor. Söz konusu belgelerle başvuru yapan kadın çalışanlar, hem prim gün sayılarında artış hem de emeklilik yaşında indirim avantajına kavuşacak.