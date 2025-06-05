İpek Kıraç’tan Nikah Sürprizi

Türkiye’nin en zengin 6. ismi İpek Kıraç, babası İnan Kıraç ile yaşadığı miras davasının gölgesinde, DJ sevgilisi Sezer Uysal ile Eylül 2025’te nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Sosyete, Koç Ailesi’nin bu evliliğini konuşuyor.

İpek Kıraç’tan Nikah Sürprizi
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Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olan İpek Kıraç, özel hayatıyla gündeme damga vurdu. Forbes Türkiye 2025 listesine göre 3,2 milyar dolarlık servetiyle ülkenin 6. zengini olarak bilinen Kıraç, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Bursalı DJ Sezer Uysal ile evlilik kararı aldı. Çift Eylül 2025’te nikah masasına oturmayı planlıyor. Bu gelişme, sosyete ve iş dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Çiftin nikahının sade ama şık bir törenle gerçekleşeceği konuşulurken, düğün detayları henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu evlilik sosyete ve iş dünyasında “yılın düğünü” olarak anılmaya başladı

Tüm Sosyete Bu Davayı Konuşuyordu! Mahkeme Son Sözünü Söyledi... İnan Kıraç Hakkında Karar ÇıktıTüm Sosyete Bu Davayı Konuşuyordu! Mahkeme Son Sözünü Söyledi... İnan Kıraç Hakkında Karar ÇıktıGüncel

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