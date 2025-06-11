Ferdi Zeyrek'in Eşinden Yürek Burkan Paylaşım

Elektrik çarpması sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek instagram hesabından son fotoğraflarını paylaştı. Nurcan Zeyrek "Nereden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğimizi kalbim” notunu düştü.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Ferdi Zeyrek'in Eşinden Yürek Burkan Paylaşım
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İhmaller sonucu elektrik akımına kapılan ve hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek çekildikleri son fotoğrafı paylaştı. Bayram sabahı çekildikleri fotoğrafı paylaşan Nurcan Zeyrek “Nasıl da mutluyduk” ifadelerini kullandı.

'NASIL DA MUTLUYDUK'

Nurcan Zeyrek İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bayram sabahı nasıl da mutluyduk, nereden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğimizi kalbim” notunu düştü.

Ferdi Zeyrek'in Eşinden Yürek Burkan Paylaşım - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Zeyrek bayramın ilk günü akşam saatlerinde oturdukları sitenin havuzunun motor dairesinde meydana gelen arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılmıştı. Akım sonucu şartellerin atmaması nedeniyle Zeyrek’e 3 dakika boyunca elektrik çarpmıştı. Kaldırıldığı hastanede duran kalbi tekrar çalıştırılan Zeyrek yaşam savaşını kaybetmiş ve on binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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