Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Bilirkişi Raporu Açıklandı

Hem Manisalıları hem de siyasileri yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu açıklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 ihmali açıklayarak 2 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi. Raporda, havuz pompa motorunun arızalı olduğu, binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı ortaya çıktı. İşte Zeyrek’i ölüme götüren diğer ihmaller…

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Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Bilirkişi Raporu Açıklandı
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Evinde elektrik akımına kapılan ve hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma için hazırlanan bilirkişi raporunu açıkladı.

Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Bilirkişi Raporu Açıklandı - Resim : 1

6 İHMAL ORTAYA ÇIKTI

Raporda havuz pompa motorunun arızalı olduğu, binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı, tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu, kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu, havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu, havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı ortaya çıktı.

Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Bilirkişi Raporu Açıklandı - Resim : 2

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturmanın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Bakan Tunç, 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Bilirkişi Raporu Açıklandı - Resim : 3

Bakan Tunç’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamında şu ifadeler yer aldı:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımına kapılması sonucu vefat ettiği elim olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulmuş, 2 kişi gözaltına alınmıştır.

Ayrıca elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda;

▶️ Havuz pompa motorunun arızalı olduğu,

▶️ Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı,

▶️ Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu,

▶️ Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu,

▶️ Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu,

▶️ Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir.

Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede havuzun makine dairesinde meydana gelen arızaya bakmak için aşağı indi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞTI

Saat 23.45 sıralarında depoya inen Zeyrek elektrik akımına kapıldı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıda Zeyrek'e elektrik çarptığına dair ihbar alındığını belirtti.

Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Bilirkişi Raporu Açıklandı - Resim : 4

Yaşananların ardından Başkan Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın detaylarını ve ihmal iddialarını kamuoyuyla paylaştı.

Nehir Zeyrek açıklamasında, babasının kazadan bir gün önce, evdeki tesisatla ilgili sorunlardan şüphelendiğini ve bu durumu sorumlu kişiye ilettiğini belirtti. Ancak görevlinin her şeyin yolunda olduğunu söylemesi üzerine Zeyrek'in ısrarcı olmadığı ifade edildi.

KIZI 'İHMAL' DEMİŞTİ

Nehir Zeyrek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Kaza ihmaldi. Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum. Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeyleri yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi. 6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor.

Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Bilirkişi Raporu Açıklandı - Resim : 5

'BACAĞINDAN ÇARPMASI ÖNEMLİ'

Bacağından çarpması önemli. Çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu. Yani kaçak akım rölesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu. Ama şartelin atmaması için voltajı bilerek artırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır. Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin.

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Kaynak: Haber Merkezi

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