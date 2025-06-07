Büyükada'daki Rum Yetimhanesi İçin Karar Verildi

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Büyükada’daki Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ahşap yapısı olan Rum Yetimhanesi için yeni bir karar alındı. Uzun yıllardır kullanılmadığı ve büyük ölçüde tahrip olduğu belirtilen bina, Fener Rum Patrikhanesi’nin aldığı kararla turizme kazandırılacak ve otel olarak hizmet verecek.

OTEL HALİNE GETİRİLECEK

Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Patrik Bartholomeos başkanlığındaki Sen Sinod Meclisi’nde alınan karara göre, 60 yıldır harabe halde bulunan yetimhane, Büyükada’nın mimari ve sosyal dokusuna uygun olarak ekolojik standartlarda restore edilip otel haline getirilecek. Bu süreçte uzman bir heyet kurulacak ve projeye öncülük edecek.

TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Yetimhanenin restore edilmesi ve turizme kazandırılması, hem binanın tarihine saygı duyulması hem de Prens Adaları’nın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlaması amacıyla planlanıyor. Kathimerini gazetesinin haberine göre, bina uzun süreli kiralama yöntemiyle turizm şirketlerine açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, binanın Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Patrikhane’ye devredildiğini ve projeye ilişkin resmi başvurunun henüz yapılmadığını bildirdi. Herhangi bir inşaat ya da tadilat çalışması için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayı gerekecek.

2012'DE PATRİKHANE'YE GEÇMİŞTİ

Tarihi yapı, 1899’da Fransız mimar Alexandre Vallaury tarafından otel ve casino olarak tasarlanmış, ancak ruhsat alınamayınca Rum aileler tarafından satın alınarak 1903’te yetimhane olarak hizmet vermeye başlamıştı. 1964’te yangın riski nedeniyle kapatılan bina, 2012’de Fener Rum Patrikhanesi’nin mülkü haline gelmişti.

Kaynak: Hürriyet