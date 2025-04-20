Fener Rum Patrikhanesi, Paskalya Bayramı'nı Aya Yorgi Kilisesi’nde Kutladı

Hristiyanlığın önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya Bayramı, Fener Rum Patrikhanesi tarafından Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.

Fener Rum Patrikhanesi, Paskalya Bayramı'nı Aya Yorgi Kilisesi’nde Kutladı

Fener Rum Patrikhanesi, Hristiyan dünyasının en kutsal bayramlarından biri olan Paskalya'yı, İstanbul'daki tarihi Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen özel bir ayinle kutladı. Hazreti İsa'nın dirilişini simgeleyen gece, Patrik Bartholomeos'un liderliğinde gerçekleşti.​

Fener Rum Patrikhanesi, Paskalya Bayramı'nı Aya Yorgi Kilisesi’nde Kutladı - Resim : 1

MUM YAKIP DUA ETTİLER

Gece saatlerinde başlayan ayin, sabah düzenlenen ikinci bir törenle tamamlandı. Sabahın erken saatlerinde kiliseye gelen cemaat üyeleri, girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaretçiler, ellerinde geleneksel paskalya çörekleri ve boyalı yumurtalarla kiliseye gelerek, mum yakıp dua etti. Okunan ilahilere zaman zaman eşlik eden katılımcılar, manevi atmosferi birlikte paylaştı.

Fener Rum Patrikhanesi, Paskalya Bayramı'nı Aya Yorgi Kilisesi’nde Kutladı - Resim : 2

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Törene, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi gibi diplomatik temsilciler de katıldı. Ayin, Türkiye'deki Ortodoksların yanı sıra İstanbul'da yaşayan Yunan, Rus, Ukraynalı ve Gürcü cemaat üyelerini de bir araya getirdi.​

Fener Rum Patrikhanesi, Paskalya Bayramı'nı Aya Yorgi Kilisesi’nde Kutladı - Resim : 3

Ayin sonunda Patrik Bartholomeos, katılımcılara kırmızı paskalya yumurtaları hediye edildi.

Kaynak: DHA

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