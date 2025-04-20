Yüzlerce Litre Etil Alkol Yakalandı, Vatandaşın Canıyla Oynayacaklardı

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğünce yasadışı içki kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik ortak çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında Tosya ilçesinde daha önce tespit edilen bir araç durdurularak arama gerçekleştirildi. Araçta yapılan kontrollerde bin litre etil alkol bulundu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA