Hacı Adaylarına Uçuş Öncesi Aşı Yapıldı

Düzce Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hacı adaylarına menenjit aşısı yaptı.

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Hacı Adaylarına Uçuş Öncesi Aşı Yapıldı

Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hacca gidecek hacı adaylarına menenjit aşısı yapıldı.
Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Bulaşıcı Hastaları Biriminde görevli personel, Düzce Müftülüğü konferans salonunda, 2025 yılında Düzce’de hacca gideceklere, müftülük görevlilerine ve hacca görevli olarak gidecek personellere yönelik bulaşıcı hastalıklarla ilgili eğitim ve aşılama programı düzenlendi.

Temel Sağlık Bilgileri ile MERS-CoV (Ortadogu Solunum Sendromu) hastalığı ile ilgili verilen eğitim sonrasında, el broşürleri dağıtılırken 413 hacı adayına menenjit aşıları yapıldı.

Kaynak: AA

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