Yaralı Şahini Jandarma Koruma Altına Aldı

Siirt’te Jandarma tarafından bulunan yaralı Şahin koruma altına alınırken yavru ayıya süt verilip doğaya bırakıldı.

Eruh ilçesi Budamış köyünde doğada yalnız başına görülen yavru bir ayının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yapılan incelemelerde, yavru ayının herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi.

KORUMA ALTINA ALINDI

İlk kontrollerin ardından süt ile beslenen yavruın ayı, Jandarma ekiplerinin gözetiminde, bulunduğu bölgeye yakın ormanlık alanda doğal yaşamına uygun şekilde doğaya salındı. Öte yandan, Pervari ilçesi Ekindüzü bölgesinde Jandarma Komando Kışlası personeli tarafından kanadından yaralı halde bulunan bir Kızıl Şahin, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından koruma altına alındı.

Kaynak: AA