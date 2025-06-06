269 Kişiye Mezar Olmuştu... Kırmızı Bültenle Aranan Firari Ortak Sırbistan'da Ölü Bulundu

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6 Şubat depremlerinde yerle bir olan ve 269 kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans’ın firari sorumlularından Hüseyin Yalçın Coşkun'un Sırbistan’da ölü bulunduğu iddia edildi. Statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve aynı zamanda inşaat şirketinin ortağı olan Coşkun’un ölümüyle ilgili Sırp yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Ekinciler Mahallesi’nde inşa edilen ve “Cennetten bir köşe” sloganıyla satılan 15 katlı Rönesans Rezidans, 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremde tamamen çökmüş, resmi verilere göre 269 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin ardından yürütülen soruşturma kapsamında Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılmıştı. Türkiye Adalet Bakanlığı’nın talebiyle Interpol aracılığıyla Coşkun için kırmızı bültenle arama yapılmaya başlanmıştı.

Hakkında kırmızı bülten çıkartıldıktan sonra izine ulaşılamayan Coşkun'un yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, Coşkun'un Sırbistan'da cansız bedeni bulundu. Ancak henüz ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

KARDEŞİ KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Rönesans Rezidans’ın diğer ortağı olan kardeşi Mehmet Yaşar Coşkun ise depremin ardından 10 Şubat 2023’te Karadağ’a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı’nda yakalanmış ve ertesi gün tutuklanmıştı. Coşkun ifadesinde, "Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum" sözleriyle sorumluluğu reddetmişti. Söz konusu binanın zemin etüdünün yapılmış olduğunu ve ruhsat işlemlerinin tam olduğunu iddia eden Mehmet Yaşar Coşkun, Karadağ’a gitme niyetinin soruşturmayla ilgisi olmadığını öne sürmüştü.

NE OLMUŞTU?

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu resmî rakamlara göre 269 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya da bulunuyordu.

Yıkımın ardından müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, yapı denetim şirketinin müdürü ve şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan tutuklandı. Yapı denetim şirketinin yetkililerinden A.K., inşaat teknikeri İ.D. ve şantiye şefi B.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Firar eden müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun’un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun ise kırmızı bültenle aranıyordu.

Kaynak: T24