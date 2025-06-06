Mattia Ahmet Minguzzi'nin Teyzesinden Yürek Yakan Paylaşım: 'Bayram Kime Geldi?'

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Kadıköy’de bir bit pazarında iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, Kurban Bayramı sabahına tarifsiz bir acıyla uyandı. Genç yaşta hayatı elinden alınan Ahmet’in teyzesi Aylin Akıncılar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Akıncılar, Ahmet’in geçen Ramazan Bayramı'nda kendisine attığı mesajı takipçileriyle paylaştı. Ahmet’in “Teyzoş, enişteme söyle bayram namazını Çinili Cami'de kılalım” mesajını paylaşan teyze, altına “Bayram kime geldi?” notunu düştü.

Ahmet’in son bayramında gönderdiği bu mesaj, acılı ailenin yaşadığı yıkımı gözler önüne serdi. Aylin Akıncılar’ın paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Mattia Ahmet için taziye mesajları paylaşarak ailenin acısını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Mattia Ahmet Minguzzi, geçtiğimiz aylarda Kadıköy'de bir bit pazarında iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay kamuoyunda infial yaratmış, failler kısa sürede yakalanarak tutuklanmıştı. Cinayetle ilgili açılan dava kapsamında ikinci duruşmanın 20 Haziran 2025 tarihinde görüleceği açıklandı. Aile, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Aile, 20 Haziran’daki duruşma öncesinde kamuoyuna çağrıda bulunarak, adalet mücadelesinde yalnız bırakılmamayı umut ediyor.