Konser Hayali Yarım Kalmıştı... Guns N’ Roses Sahnede Ahmet Minguzzi’yi Unutmadı

Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Guns N' Roses, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda unutulmaz bir konser verdi. Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin kendilerine hayran olduğunu ve konsere katılmak istediğini öğrenen grup üyeleri, sahnede söyledikleri Knockin' on Heaven's Door isimli şarkıyı Minguzzi'ye hediye etti.

ON BİNLER ALKIŞLADI

Ayrıca şarkı çalınırken stadyumda kurulan dev ekranlara Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafı yansıtıldı. Stadyumu dolduran binlerce müziksever, parça bittiğinde uzun süre ABD’li grubu alkışladı.

ANNE VE BABASI DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

"Knockin' on Heaven’s Door" seslendirilirken, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar ile babası Andrea Minguzzi'nin de Guns N’ Roses'a eşlik etmesi oldukça duygulu anlara sahne oldu.

KATLEDİLMESEYDİ O DA KONSERDE OLACAKTI

Efsanevi rock grubun sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda da Minguzzi anılmıştı. Grubun paylaşımı, Minguzzi’nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin üzerine yaptığı öğrenilmişti.

Kaynak: DHA