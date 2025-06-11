MHP'li İsimden Kafa Karıştıran Açıklama: Gerçeklerin Er ya da Geç Açığa Çıkma Huyu Vardır

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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yargılamalara ve mahkemelere değindi. Bugün başkanları tutuklanan CHP’li belediyelerde yapılacak başkanvekili seçimi ve Ümit Özdağ’ın yargılanması öncesi yapılan paylaşım dikkat çekti .

İstanbul’da 3 belediyede başkanvekili seçimi gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde CHP’li başkan Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından başkanlık makamı meclis çoğunluğuna sahip olan AKP’ye geçti. Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde AKP’nin adayı Eray Karadeniz 21 oyla başkanvekili seçildi.

Büyükçekmece Belediyesi ve Avcılar Belediyesi’nde ise meclis çoğunluğuna sahip CHP’nin adayları başkanvekili olarak seçildi.

Öte yandan Ümit Özdağ’ın yargılanması da Silivri’de saat 10.30’da başladı.

‘GERÇEKLERİN AÇIĞA ÇIKMAK GİBİ HUYU VARDI’

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yaptığı açıklamada Emile Zola’nın “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır” sözünü atıfta bulundu.

Yıldız yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sağımız, solumuz adli haber. Muhabirler koşuşturuyor. Biri diğerine zıt şeyler anlatılıyor, uçuk, kaçık yorumlar yapılıyor. Yargılama; Ceza Muhakemesinin amacı: Sadece maddi gerçeğe ulaşmaktır. Bu gerçek bazen; yakalama, arama, sorgulama, ifade alma gibi usulü işlemler bekler, kendiliğinden ortaya çıkmaz. Ama, hep yerinde durur. Emile Zola’nın "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" aforizma’sında sebeb,işlem ve eylem müteharrik olarak mevcuttur.”

Kaynak: Haber Merkezi