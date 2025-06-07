AKP ve MHP'den Karşılıklı Bayram Ziyareti

Partilerin bayramlaşma trafikleri sürerken, AKP, MHP'yi ziyaret etti. Bu görüşme sürerken, MHP heyeti de AKP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Son Güncelleme:
AKP ve MHP'den Karşılıklı Bayram Ziyareti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki AKP heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyet kabul etti.

AKP'de, AKP'de Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki heyet de MHP heyetini kabul etti.

Ziyaretlerin ana gündemi 'Terörsüz Türkiye' süreci oldu.

DEM Parti ve MHP'nin Bayramlaşma Ziyaretinde 'Terörsüz Türkiye' MesajıDEM Parti ve MHP'nin Bayramlaşma Ziyaretinde 'Terörsüz Türkiye' MesajıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AKP MHP
Son Güncelleme:
2025 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI: Bayramınız Kutlu Olsun! 2025 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI: Bayramınız Kutlu Olsun!
CHP'li Gürer'in Acı Günü CHP'li Gürer'in Acı Günü
6 Haziran'da Şans Yüzünü Kime Gösterecek? Bu Kişiler Köşeyi Dönecek 6 Haziran'da Şans Yüzünü Kime Gösterecek? Bu Kişiler Köşeyi Dönecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe Kurban Bayramı Kutlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe Kurban Bayramı Kutlaması
ÇOK OKUNANLAR
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Elektrik Çarptı: Durumu Ağır Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Elektrik Akımına Kapıldı
Kurban Bayramı'nda 'Ağzım Tatlansın' Diyenler Dikkat! Baklavalarda Dışkı Tespit Edildi Kurban Bayramı'nda 'Ağzım Tatlansın' Diyenler Dikkat! Baklavalarda Dışkı Tespit Edildi
Çanakkale Lapseki'de Hasat Başladı: 400 TL'den Alıcı Buluyor Çanakkale Lapseki'de Hasat Başladı: 400 TL'den Alıcı Buluyor
İnşaat Devi Darboğaza Girdi! Dev Projeler Yarıda Kaldı, Binlerce Kişi Mağdur Oldu İnşaat Devi Darboğaza Girdi! Dev Projeler Yarıda Kaldı, Binlerce Kişi Mağdur Oldu
Anne ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetmişti... Diyarbakır'daki Yangın Faciasında Korkunç İhmal Ortaya Çıktı Diyarbakır'daki Yangın Faciasında Korkunç İhmal