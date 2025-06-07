AKP ve MHP'den Karşılıklı Bayram Ziyareti

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Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki AKP heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyet kabul etti.

AKP'de, AKP'de Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki heyet de MHP heyetini kabul etti.

Ziyaretlerin ana gündemi 'Terörsüz Türkiye' süreci oldu.

Kaynak: Haber Merkezi