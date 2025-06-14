Jinekolojiye Evlilik Şartı Tepkisi: 'Sağlık Sisteminde Ahlak Bekçiliği'

Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yaptığı düzenlemeyle, 25 yaş altı bekar kadınların jinekoloji polikliniklerinden randevu alamadığı ortaya çıkmıştı. Skandal uygulamaya tepki gösteren CHP'li İlgezdi, "Jinekolojiye evlilik şartı, sağlık sisteminde ahlak bekçiliğidir!" dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Jinekolojiye Evlilik Şartı Tepkisi: 'Sağlık Sisteminde Ahlak Bekçiliği'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlayan yeni bir uygulama gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) getirdiği düzenlemeye göre, 25 yaş altı bekar kadınlar jinekoloji randevusu alamıyor. Randevu sistemine giren kullanıcılar, “25 yaş altı evli, 25 yaş üstü tüm kadınlara (gebelik harici) bakılmaktadır” uyarısıyla karşılaşıyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Uygulama kamuoyunda büyük tepki çekerken, CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi düzenlemeye sert ifadelerle karşı çıktı. İlgezdi, sağlık hizmetinin medeni duruma göre filtrelenemeyeceğini belirterek, “Kadınları medeni durumuna göre ayıran bir sistemin adı sağlık politikası değil, ideolojik vesayettir” dedi. Ayrıca, “Kadının ne zaman muayene olacağına, hangi doktora görüneceğine devlet karar veremez. Kadın bedenine siyasal filtre konulamaz” açıklamasını yaptı.

'AYNI ZİHNİYETİN ÜRÜNÜ'

İlgezdi, uygulamanın Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun daha önce yaptığı “Eğer çocuğunuz yoksa aile değilsiniz” açıklamalarıyla paralel bir zihniyeti yansıttığını vurguladı. “Bakanın açıklamalarıyla MHRS'de karşılaşılan filtre aynı zihniyetin ürünüdür. Kadınlara doğurmaları için baskı yapan bir anlayış, şimdi onları muayene olmaktan da men ediyor” diyerek tepkisini sürdürdü.

'AÇIKÇA HAK GASPI'

Dr. Akkuş İlgezdi, söz konusu uygulamanın teknik bir tercih değil, kadınlara yönelik sistematik bir ayrımcılık olduğunu savundu. “Bugün bu ülkede genç bir kadın, yalnızca bekar olduğu için kadın doğuma gidemiyorsa, bu açıkça bir hak gaspıdır” diyerek uygulamanın derhal kaldırılması gerektiğini söyledi. İlgezdi son olarak, “Kadınların bedeni sizin aile takviminiz değil… Jinekolojiye evlilik şartı, sağlık sisteminde ahlak bekçiliğidir” ifadeleriyle Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

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Gamze Akkuş İlgezdi Sağlık Bakanlığı
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