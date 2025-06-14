Füzeler Uçtu, Fiyatlar Patladı: Akaryakıta Çifte Zam Yolda

İsrail'in İran topraklarına düzenlediği geniş çaplı hava saldırısına Tahran misillemeyle yanıt verdi. Füze yağmurunun ortasında petrol fiyatları fırladı, akaryakıta peş peşe zamlar geldi. Sektör kaynakları çifte zammın yolda olduğunu ifade etti.

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Füzeler Uçtu, Fiyatlar Patladı: Akaryakıta Çifte Zam Yolda
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Ortadoğu yeni bir sıcak savaşın eşiğinde… İsrail'in 13 Haziran gecesi İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere Natanz'daki nükleer tesis, Tebriz, Loristan, İsfahan ve Kirmanşah'ı hedef alan ani hava saldırılarında 78 kişi yaşamını yitirdi. İran'ın nükleer altyapısına yönelik bu hamle dünya genelinde endişeye yol açarken, Tahran yanıtı geciktirmedi.

İran Devrim Muhafızları, dün akşam saatlerinde İsrail topraklarına 150 füze fırlattıklarını duyurdu. İsrail ordusu saldırıyı doğrularken, çok sayıda bölgede enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını açıkladı. Tel Aviv ve Hayfa gibi kritik şehirlerde alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

Füzeler Uçtu, Fiyatlar Patladı: Akaryakıta Çifte Zam Yolda - Resim : 1

AKARYAKITA YENİ ZAM DALGASI

Savaş ihtimalinin artması, küresel enerji piyasalarını da sarstı. İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıktı. Bu sert yükseliş Türkiye'de pompa fiyatlarına da anında yansıdı.

Füzeler Uçtu, Fiyatlar Patladı: Akaryakıta Çifte Zam Yolda - Resim : 2

Benzine dün gelen 1,46 TL'lik zammın ardından Motorine de bugün 1,49 TL zam geldi.

Sektör kaynaklarına göre bu artış burada kalmayacak. Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre 17 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,70 TL, motorine ise 1,30 TL daha zam bekleniyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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