Bakan Yerlikaya Duyurdu! Orman Yangınlarında 25 Tutuklama

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Türkiye’nin farklı noktalarında devam ederken Eskişehir, Bilecik ve Antalya’da alevler şiddetini artırdı.

Rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan yangınlara müdahale sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınlara ilişkin incelemelere dair son durumu açıkladı.

X hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, 01 Mayıs - 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında 34 ilde meydana gelen 184 orman yangınına ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı’nca 25 şüphelendiğini, 47 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, 56 orman yangınına ilişkin de Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 2 şüphelinin tutuklandığını, 2 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

7 Haziran-24 Temmuz tarihleri arasında; yangına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere;

📍AFAD tarafından 1.191 personel ve 198 Arama/Kurtarma aracı,

📍Jandarma Genel Komutanlığımızdan 8 bin 953 Personel ve 18 hava aracı,

📍Emniyet Genel Müdürlüğümüzden 1.675 Personel, 3 Helikopter ve 129 TOMA,

📍Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan 237 personel görev aldı.

Meydana gelen orman yangınlarında 120 mahalleden vatandaşlarımız tedbir amacıyla güvenli bölgelere alındı. Kontrol altına alınan ve tehlikesi geçen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın dönüşü sağlandı.

Yangınlar nedeniyle; 9 ilde 1.157 bina, 1.458 bağımsız bölüm incelenerek 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlendi.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Bilecik ve İzmir illerimizde “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildi.

İzmir’de 56, Bilecik’te 26, Sakarya’da 3 olmak üzere toplamda 3 ilimizde 85 konteyner kurulumu gerçekleştirildi.

AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik toplam 128 milyon 492 bin 242 TL ödenek gönderildi.

Defterdarlık ekipleri tarafından yapılan zarar tespit çalışmalarına göre 7 ilimizde 396 haneye;

🔻AFAD tarafından 76 milyon 810 bin 766 TL,

🔻Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 milyon 85 bin TL ödeme yapıldı.

Afet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grubu tarafından yapılan tespitlerde;

49 büyükbaş, 37 küçükbaş, 171 kümes hayvanı ve 4 bin 175 kovan telef olduğu belirlendi.

01 Mayıs - 24 Temmuz 2025 Tarihleri Arasında Meydana Gelen Yangın Olaylarıyla İlgili;

Jandarma Genel Komutanlığınca;

01 Mayıs - 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında 34 ilimizde meydana gelen 184 orman yangınına ilişkin olarak; 25’i tutuklandı, 47’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce; 01 Mayıs - 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen 56 orman yangınına ilişkin; 2’si tutuklandı, 2’sine adli kontrol kararı verildi. Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

27 Haziran-24 Temmuz tarihleri arasında; yangına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere;



📍AFAD tarafından 1.191 personel ve 198 Arama/Kurtarma aracı,

📍Jandarma Genel Komutanlığımızdan 8 bin 953 Personel ve 18 hava aracı,

📍Emniyet Genel Müdürlüğümüzden 1.675 Personel, 3… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 25, 2025

Kaynak: Haber Merkezi