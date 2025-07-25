65 Yıldan Sonra Amerika'dan Geldi, Burdur Ayağa Kalktı! Herkes Görmek İçin Sabırsızlanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Burdur’un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nden 1960’lı yıllarda kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un bronz heykeli, 65 yıl sonra Türkiye’ye iade edilmişti.

ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonunda yer alan eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uzun süren çabaları sonucu ABD’den Türkiye’ye geri getirilmişti.

Anadolu’nun en nadide antik eserlerinden biri olarak kabul edilen, milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen bronz heykel, 19 Temmuz’da Türk Hava Yolları’na ait uçakla Türkiye’ye ulaştırılmıştı.

TARİHİ BAŞARI SAYILMIŞTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda heykelin Türkiye’ye dönüşünü “tarihi bir başarı” olarak nitelendirmiş, Ersoy, “Filozof İmparator'u çok yakında, sürpriz bir sergide Ankaralılarla buluşturacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Heykelin kısa süre içinde Ankara’da özel bir sergide ziyaretçilerle buluşacağı açıklanırken, heykelin kaçırıldığı ana vatanı Burdur’da da büyük bir heyecan yaşandı.

BURDUR’DA HEYECANLI BEKLEYİŞ

Marcus Aurelius heykelinin yeniden Türkiye topraklarına dönmesi, Burdur’da büyük heyecan yarattı. Kentte yaşayanlar, heykelin ait olduğu topraklara müzeye getirilmesini istediklerini söyledi.

SERGİLENMESİNİ ARZU EDİYORUZ

Burdur esnafından Ali Çelik, “Heykelin Burdur Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmesini istiyoruz. Bu hem kentimiz için gurur hem de turizm açısından bir kazanç olur,” dedi. Bir diğer kent sakini Selma Karataş da, “İmparator heykelimizin Burdur’da sergilenmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

HEYKELİN DİĞER ESERİ BURDUR’DA

Öte yandan, Marcus Aurelius’un mermer heykeli de 2008 yılında Burdur’un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti’nde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış ve şu anda Burdur Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

Kaynak: DHA