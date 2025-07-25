Eskişehir'deki Yangında 10 Orman İşçisi Burada Hayatını Kaybetti... İş Makinesi Küle Dönmüş!

Eskişehir Seyitgazi’de orman yangınında hayatını kaybeden 10 kişiden biri olan Eyüp Dereli’nin kullandığı iş makinesi küle döndü; o iş makinesi amatör kamerayla görüntülendi.

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Eskişehir'deki Yangında 10 Orman İşçisi Burada Hayatını Kaybetti... İş Makinesi Küle Dönmüş!
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 20 Temmuz 2025’te başlayan ve Afyonkarahisar’a kadar yayılan orman yangını, büyük bir faciaya yol açtı. Yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 10 kişiden biri olan dozer operatörü Eyüp Dereli’nin kullandığı iş makinesi, amatör bir kamera tarafından görüntülendi.

Eskişehir'deki Yangında 10 Orman İşçisi Burada Hayatını Kaybetti... İş Makinesi Küle Dönmüş! - Resim : 1

Dün kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuğuna uğurlanan Dereli’nin makinesinin küle dönmüş hali, yangının vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Eskişehir'deki Yangında 10 Orman İşçisi Burada Hayatını Kaybetti... İş Makinesi Küle Dönmüş! - Resim : 2

İŞ MAKİNESİ DEMİR YIĞININA DÖNMÜŞ!

Görüntülerde, ormanlık alanda adeta demir yığınına dönüşen iş makinesi, alevlerin şiddeti ve yangının büyüklüğünü ortaya koyuyor. Edinilen bilgilere göre, küle dönen makinenin sadece 300 metre ilerisinde şehitlere ulaşıldı. Bu detay, yangın sırasında ekiplerin ne kadar zorlu bir mücadele verdiğini ve alevlerin hızla yayıldığını gösteriyor.

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Kaynak: İHA

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