Havva'yı El Birliğiyle mi Öldürdüler? Eşi Dahil 5 Kişi Tutuklandı

Gebze'de 5 çocuk annesi 28 yaşındaki Havva Y. silahla öldürüldü. Cinayetle ilgili gözaltına alınan, aralarında eşinin de bulunduğu 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.

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Havva'yı El Birliğiyle mi Öldürdüler? Eşi Dahil 5 Kişi Tutuklandı
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Günden güne artan kadın cinayetlerinin bir diğeri de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşandı. Mevlana Mahallesi Özgür Caddesi'nde 20 Temmuz'da Havva Y.'nin (28) evinde silahla vurulduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan kontrolde, sırtından iki el ateş edilen Havva Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında 5 çocuk annesi Havva Y.'nin eşi N.Y. ile S.Ş, G.K. ve Ş.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ÇOCUKLARI KORUMAYA ALINDI

Diğer yandan, hayatını kaybeden kadının 8 aylık ikizlerinin de aralarında bulunduğu 5 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alındığı, olayda kullanılan tabancanın ise ruhsatsız olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Kadın cinayetleri Kadın
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