Aydın’da 27 Firari Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün gerçekleştirilen operasyonlarda 27 kişi yakalandı.

Çeşitli suçlardan yakalanan şahıslar arasında, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 14 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, ifadeye yönelik aranan 17 şahıs bulunuyor.

Kaynak: İHA