Ankara'daki Yangın Faciasında Flaş Gelişme! Yapı Denetim Şirketi Sahibi Tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 12 Temmuz'da 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K. tutuklandı.

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Ankara'daki Yangın Faciasında Flaş Gelişme! Yapı Denetim Şirketi Sahibi Tutuklandı
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde 12 Temmuz’da meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında binanın yapı denetim şirketinin sahibi de tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yapı denetim şirketinin sahibi Y.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Y.S.K, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Y.S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Y.S.K'nin tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 4'e çıktı.

NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada 12 Temmuz'da çıkan yangında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında binada yapılan teknik incelemede, yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlenmişti. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olmasının, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden olduğu anlaşılmıştı.

Yetkililer, binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle alevlerin koridorlarda ilerlemeye devam ettiğini ve söndürme müdahalesinin geciktiğini tespit etmişti. Başsavcılığın soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan binanın müteahhidi K.D. Uşak'ta gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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