Samsun'da Kahreden Olay! Baraja Giren 2 Genç Boğuldu

Samsun'da baraj gölüne giren 18 yaşlarındaki iki genç boğularak hayatlarını kaybetti.

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Samsun'da Kahreden Olay! Baraja Giren 2 Genç Boğuldu
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren iki genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, 18 yaşlarındaki İsmail Özdemir ve Emirhan Gülünay, serinlemek amacıyla Kılıçgüney Baraj Gölü'ne girdi.

Özdemir ve Gülünay'ın bir süre sonra suda gözden kaybolduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ile jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Özdemir ve Gülünay'ın cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA

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