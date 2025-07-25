Sevcan Hemşireyi Katletmişti! Vahşetin Görüntüleri Ortaya Çıktı, Cinayetten Sonra Sigara İçmiş

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Antalya'da 9 Mart 2025 tarihinde Halit Can Sakman isimli erkek, kısa süre önce evlendiği kendisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakma’ı acımasızca katletmişti. Katil Halit Can Sakman, Sevcan hemşireyi 11 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürmüştü.

DEFALARCA ELİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Sevcan Demir hemşirenin öldürülmeden önce evden kaçmaya çalıştığı görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Sevcan Demir Sakman, Halit Can Sakman'ın şiddetinden evden dışarı kaçtığı ancak Sakman’ın 4 kez ikna ederek, Sevcan Hemşireyi eve geri getirdiği görülüyor. Son kez evden kaçmak için kapıya yönelen Sevcan'ı kapıda tutan katili Halit Can Sakman, içeri çekerken ayakları kamera görüntülerine yansıyor.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SİGARA İÇMİŞ

Kızının olay günü evden kaçmaya çalıştığı güvenlik kamerası görüntülerini acı çekerek izleyen baba, "Kızım katilin elindin kurtulmak için defalarca kaçmaya çalışmış. Katil cinayetten sonra hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakıp kapıdan dışarı çıkıyor" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE YARGILANACAK

Savcı iddianamesinde Sevcan Demir Sakman 09 Mart günü saat 21:00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 sokak Ostima Evleri Sitesi no: 2 adresindeki ikametindeki adresinde yapılan tespitte boynunun satırla kesildiği ve vücudunda 11 adet bıçak darbesi olduğuna yer verdi. İddianamede cinayet anına ayrıntılı olarak yer verildi.

Kaynak: Sabah