Almanya'daki Kadın Cinayeti 41 Yıl Sonra Aydınlandı: Katil Nazmi Gezginci, Yara İzi Sayesinde Yakalandı

Almanya’da 1984 yılında 19 yaşındaki Maria Köhler’in öldürülmesiyle ilgili Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nazmi Gezginci, 41 yıl sonra başkasının kimliğiyle Hatay’da yakalandı. Gezginci, sağ gözünün altındaki 1 buçuk santimlik yara izi sayesinde tespit edildi.

Almanya'daki Kadın Cinayeti 41 Yıl Sonra Aydınlandı: Katil Nazmi Gezginci, Yara İzi Sayesinde Yakalandı
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Almanya’nın Aschaffenburg kentinde yaşanan bir kadın cinayeti 41 yıl sonra aydınlatıldı. 30 Temmuz 1984 tarihinde Aschaffenburg Şehir Hastanesi’nde hemşirelik eğitimi alan 19 yaşındaki Maria Köhler, hastane lojmanındaki odasında ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Köhler’in boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan soruşturmalarda; Köhler’in eski erkek arkadaşı olan 25 yaşındaki Nazmi Gezginci üzerinde yoğunlaştı. Polis, Gezginci’nin olaydan bir gün sonra Almanya’yı terk ederek Türkiye’ye kaçtığını belirledi. Almanya, hakkında tutuklama emri çıkararak uluslararası arama başlattı ancak Gezginci yakalanamadı.

Almanya'daki Kadın Cinayeti 41 Yıl Sonra Aydınlandı: Katil Nazmi Gezginci, Yara İzi Sayesinde Yakalandı - Resim : 1

DOSYA RAFTAN İNDİ

Olayın üzerinden geçen 41 yılın ardından dosyayı raftan tekrar indiren Alman polisi, Gezginci için kırmızı bülten çıkarttı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlanan Gezginci’nin Türkiye’de olabileceği belirlendi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmada Gezginci’nin kendisi ve akrabalarının adresleri üzerinde saha ve teknik çalışmalar yapıldı. Polis ekiplerinin çalışmalarında; yaşlı bir şahsın zaman zaman Gezginci’nin ailesinin adreslerine gelip gittiği tespit edildi.

Almanya'daki Kadın Cinayeti 41 Yıl Sonra Aydınlandı: Katil Nazmi Gezginci, Yara İzi Sayesinde Yakalandı - Resim : 2

Yapılan çalışmalarda adresler takibe alındı ve takip sonucunda sağ gözünün altındaki 1 buçuk santimlik yara izi olan Nazmi Gezginci’nin eve gelip, giden başka kimliğe sahip yaşlı şahsın eşkâlinin uyuştuğu tespit edildi. Şahıs, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı.

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Kaynak: İHA

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