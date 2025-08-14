Başkentte Dehşet: ‘Yol Ver’ Tartışması Cinayetle Bitti! Kız Kardeşini Taciz Ettiler, Hakan'ı Öldürdüler

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, Hakan Çakır, yol verme nedeniyle çıkan kavga sırasında hayatını kaybetti. Olayda adı geçen şahısların, Çakır’ın kız kardeşine yönelik taciz girişiminde bulunduğu da ortaya çıktı. Tutuklanan zanlılarla ilgili ortaya çıkan detaylar ise dehşete düşürdü.

Olay, geçtiğimiz pazar gecesi Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde yaşandı. Çiğ köfte dükkânı işleten Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi, iş yerinden evlerine dönerken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşlerle “yol verme” meselesi yüzünden tartışmaya girdi. Kısa sürede tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. Hakan Çakır hayatını kaybederken, yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

BABA VE 3 OĞLU TUTUKLANDI

Kavgaya karışan Taha Z. ve Samet Z. ile ağabeyleri Emir Z. (19), babaları Cemal Z. (45) ve U.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ile üç oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan kardeşlerin sosyal medya hesaplarında uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla poz verdikleri fotoğraflar olduğu tespit edildi.

'YOL İSTEDİK, KÜFRETTİ'

Hayatını kaybeden Hakan Çakır, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Annesi Sevender Özkan Çakır yaşananları şu sözlerle anlattı: "Biz kızımla dükkandan çıktık, evimize geliyorduk. Merdivenlerden inecektik. Kızım yol istedi. Biri küfretmeye başladı, taciz etti. Biz korktuk kızımla, panikledik. Oğlan konuşmaya başlayınca ben arkamızdan gelip de bizi sıkıştırıp öldürecekler dedim. Hakan'ı aradık. Hakan geldi. 'Hayırdır kardeşim' falan dedi. İlk darbeyi benim oğlana vurdu. O vurunca da o vurdu. Sonra toplu halde muhtarlığını oraya yığdılar. Hakan'ı korumak için kolumu gerdim, vurdu. Muhtarlığın önünde oğluma çullanmıştı çocuklar. Bebem öldü orada."

'KZ KARDEŞİNİ TACİZ ETTİLER' İDDİASI

Hakan Çakır’ın arkadaşı Ali D. ise Çakır'ın annesi ve kız kardeşi eve giderken merdivende oturan iki kardeşin önlerini kesip taciz ettiklerini ileri sürdü. Ali D. "Onlar da bağırıp yardım istiyor. Hakan gelince bunlar dağılıyor, kaçıyor. Sonra toplanıp, ellerinde bıçak dükkanı basıyorlar. Abisini, kendisini, babasını bıçaklayarak kaçıyorlar” dedi.

'CANLI YAYIN AÇIP BİRİNİN KULAĞINI KESTİLER'

Ali D., şüphelilerin daha önce de mahallede korku saçtığını öne sürerek, "Bunlar böyle kavgalı olduğu zaman bir anda çoğalıp, bir araya gelip, örgütlenip, daha önce canlı yayın açıp birinin kulağını kesen, mahallede silah sıkan çocuklar. Sosyal medyada zaten resimleri var. Uzun namlulu silahlar, bıçaklar, boyu kadar silahlarla beraber resimleri var. Yaptığı kötü şeyleri de zaten videoya çekip paylaşabilen bir grup bunlar. Korkuları yok. Daha önce de zaten böyle olaylarla karşılaştık" dedi.

Kaynak: DHA

