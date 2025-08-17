Attan Düşen AKP'li Eski Başkan Ağır Yaralandı!

Gaziantep’te düzenlenen geleneksel at yarışında eski AKP Şehitkamil ilçe başkanı Mehmet Yılmaz attan düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren Yılmaz’ın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Attan Düşen AKP'li Eski Başkan Ağır Yaralandı!
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen geleneksel at yarışı festivaline meydana gelen bir kaza gölge düşürdü.

Olay, Aktoprak Mahallesi’nde bu yıl beşincisi düzenlenen Rahvan At Yarışı sırasında meydana geldi. AKP'nin Şehitkamil eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz da yarıştaki yerini aldı.

Ancak yarışın ortasında sendeleyen at yere çakıldı, ardından taklalar attı. Bu sırada attan savrulan ve atın altında kalan Yılmaz, ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen Yılmaz’a ilk müdahaleyi yaptı. Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırılan eski başkanın hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Kaynak: AA

Gaziantep
