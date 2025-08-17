Ankara'dakiler Dikkat: Bu Yollar Yarın Trafiğe Kapalı Olacak

Başkent Ankara’da bazı yollar yarın trafiğe kapalı olacak. Emniyet Müdürlüğü, kapanacak yolları duyurdu.

Ankara'dakiler Dikkat: Bu Yollar Yarın Trafiğe Kapalı Olacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Meydanı’nda düzenlenecek bir etkinlik nedeniyle yarın saat 08.00’den, etkinlik sona erene kadar bazı yolların ve durakların kapatılacağını açıkladı.

Açıklamaya göre kapatılacak yollar şöyle:

  • Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü
  • Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü
  • Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü
  • Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü
  • GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü
  • Celal Bayar Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlarla Kazım Karabekir Caddesi’nden Celal Bayar Bulvarı’na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar
  • Hipodrom Caddesi’nden Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlarla Kazım Karabekir Caddesi’nden Hipodrom Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar
  • İstanbul Caddesi’nden Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlarla Kazım Karabekir Caddesi’nden İstanbul Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,
  • Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü.

Ayrıca saat 11.00’den etkinlik sona erene kadar AKM metro durağı ve Anadolu Meydanı Ankaray durağı da kapalı olacak.

