Seyhan Avşar’ın Ortaya Çıkardığı ‘Müzik Kursunda İstismar’ Skandalında Kritik Tarih Yaklaştı! Fail Serkan Güneş Hakim Karşısına Çıkacak

Mersin'de onlarca çocuğa müzik eğitimi veren Serkan Güneş’in, kurs verdiği sırada 7 çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ilk duruşma günü belli oldu. Güneş, çarşamba sabahı saat 09:00’da hâkim karşısına çıkacak.

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar’ın ortaya çıkardığı skandal olay, Mersin'deki bir müzik kursunda gerçekleşti. Bir un fabrikasında çalışırken aynı zamanda Ozan Müzik Merkezi’nde gitar ve bağlama dersi veren Serkan Güneş, öğrencilerine ‘cinsel istismar’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, GÜNEŞ TUTUKLANDI

Dehşete düşüren haberin detaylarını Seyhan Avşar yazmıştı. Avşar'ın aktardığı bilgilere göre, 20 Nisan’da F.B. isimli çocuk, annesiyle birlikte bu kursa geldi. Ders sırasında annesi dışarıda beklemeyi tercih etti. Güneş, çocuğu mutfağa götürerek, ‘gözü kapalı tat bulma oyunu’ bahanesiyle gözlerini bağladı ve ardından çocuğa istismarda bulundu. F.B., kurstan çıkar çıkmaz yaşadıklarını annesine anlattı. Aile hemen karakola giderek şikayetçi oldu. Güneş, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 22 Nisan 2025’te “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklandı. İfadesinde ise suçlamaları reddeden Güneş, “Her öğrencime çikolata ve dondurma veririm” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Seyhan Avşar’ın Ortaya Çıkardığı ‘Müzik Kursunda İstismar’ Skandalında Kritik Tarih Yaklaştı! Fail Serkan Güneş Hakim Karşısına Çıkacak - Resim : 1
Söz konusu müzik kursu, haberimizin infial yaratması sonrası mühürlenmişti

MAĞDUR ÇOCUK SAYISI 7'DEN FAZLA

Serkan Güneş’in tutuklanmasının ardından kursa devam eden diğer çocuklarla yapılan görüşmelerde 7 çocuğun daha istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. 9 yaşındaki N.Ç., Güneş’in kendisine çeşitli meyveleri tanıtma oyunu bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğunu, ayrıca videoya alındığını söyledi. Öte yandan ortaya çıkan deteylara göre, Güneş son 1,5 yılda yaşları 6 ile 15 arasında değişen çok sayıda çocukla temas halindeydi. Gerçek mağdur sayısının 7’nin çok üzerinde olabileceği düşünülüyor.

İLK DURUŞMA 21 AĞUSTOS’TA

Kamuoyunda infial yaratan olayla ilgili süreçte kritik bir aşamaya gelindi. Fail Güneş, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 09:00’da ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Dehşeti Gerçek Gündem Ortaya Çıkarmıştı... Onlarca Çocuğun Kabusu Yaşadığı Müzik Kursu MühürlendiDehşeti Gerçek Gündem Ortaya Çıkarmıştı... Onlarca Çocuğun Kabusu Yaşadığı Müzik Kursu MühürlendiGüncel

