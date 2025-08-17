İstanbul’un Göbeğinde Satırlı Saldırgan Paniği!

Üsküdar’da sabah saatlerinde satırla park halindeki araçlara saldıran kişi, paniğe neden oldu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler üzerine polis, kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Son Güncelleme:
İstanbul Üsküdar’da elinde satırla park halindeki araçlara saldıran kimliği belirsiz bir kişi, mahallede korku dolu anlar yaşattı.

Olay, sabah saatlerinde Üsküdar Ünalan Mahallesi Taylan Sokak’ta meydana geldi. Elinde satırla gezen bir kişi, sokakta park halindeki araçların kaportalarına ve lastiklerine zarar verdi.

Bağırarak çevreyi rahatsız eden saldırgan, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevre sakinlerinden birinin kaydettiği görüntüler, panik anını ortaya koyduç Araç sahiplerinin şikayeti üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

İstanbul Üsküdar
Son Güncelleme:
