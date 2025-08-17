İstanbul’un Göbeğinde Satırlı Saldırgan Paniği!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Üsküdar’da elinde satırla park halindeki araçlara saldıran kimliği belirsiz bir kişi, mahallede korku dolu anlar yaşattı.

Olay, sabah saatlerinde Üsküdar Ünalan Mahallesi Taylan Sokak’ta meydana geldi. Elinde satırla gezen bir kişi, sokakta park halindeki araçların kaportalarına ve lastiklerine zarar verdi.

Bağırarak çevreyi rahatsız eden saldırgan, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevre sakinlerinden birinin kaydettiği görüntüler, panik anını ortaya koyduç Araç sahiplerinin şikayeti üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA