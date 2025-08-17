Trump'tan Kritik 'Rusya' Açıklaması! 'Gelişmeler Var' Diyerek Duyurdu

Dünya Alaska’daki kritik zirveyi konuşurken, ABD Başkanı Donald Trump önemli açıklamalara imza attı. Rusya ile ilişkilerde önemli gelişmeler yaşandığının altını çizen Trump “Rusya konusunda büyük gelişmeler var. Takipte kalın" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ilişkilerde önemli gelişmeler yaşandığını belirterek sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos’ta Alaska’da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, kamuoyuna “takipte kalın” mesajı verdi.

"TAKİPTE KALIN"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, “Rusya konusunda büyük gelişmeler var. Takipte kalın” ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti.

Görüşmenin detaylarına dair net bilgi vermeyen Trump, sürecin hassas ilerlediğini ifade etti.

“BİDEN’IN APTAL SAVAŞI”

Trump, paylaşımında Ukrayna’daki çatışmalardan “Biden’ın asla yaşanmaması gereken aptal savaşı” olarak söz etti. Daha önce de ABD’nin Ukrayna politikasını sert şekilde eleştiren Trump, bu söylemini yineleyerek mevcut yönetimi hedef aldı.

PUTİN İLE 3 SAATLİK ZİRVE

Trump ile Putin, Alaska’nın Anchorage kentinde üç saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Trump toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bazı başlıklarda ilerleme sağlandığını ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılamadığını duyurmuştu.

Görüşmenin, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında yeni bir diplomatik yol açabileceği değerlendirilirken, Trump’ın açıklamaları dikkat çekmeye devam ediyor.

ABD MEDYASINA SERT ELEŞTİRİ

Trump, paylaşımlarında Amerikan medyasını da sert şekilde eleştirdi. Kendisini ve politikalarını “sahte haberlerle” hedef aldığını savunduğu basın kuruluşlarını, anlaşmanın içeriğini manipüle etmekle suçladı. Trump, "Eğer anlaşmanın bir parçası olarak Rusya’yı Moskova’dan bile vazgeçirseydim, onlar yine de bunu kötü bir anlaşma olarak gösterirdi" dedi.

Kaynak: AA

