CHP'de 'Delege' Kavgası, 1 Yaralı 2 Gözaltı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanlığı’nın dün gerçekleştirdiği Cumhuriyet Mahallesi delege seçimlerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu olay sırasında darbe alan Ayhan Abdik, beyin kanaması geçirdi. Hemen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Abdik, burada ameliyata alındı. Beyindeki kanamanın durdurulmasının ardından yoğun bakım servisine alındı. Bugün, CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin ve CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ hastaneye giderek Abdik’in ailesiyle görüştü.

Olayla bağlantılı olduğu öne sürülen B.K. ve S.K., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

'AYHAN ABDİK’İN DURUMU İYİYE GİDİYOR'

Yoğun bakım ziyaretinden sonra açıklama yapan Gökhan Günaydın, “Az önce yoğun bakımda olan arkadaşımız Ayhan Abdik’in aileleriyle görüştük. Doktorlarından da bilgi aldık. Doktor olan milletvekilimiz Murat Çan, süreci çok yakından takip ediyor. Ameliyata giren ve süreci takip eden doktorlardan sürekli bilgi alıyor. Ayhan kardeşimizin durumu dün geceye oranla bugün çok daha iyi durumda. İyi haberlerini almak en güzel dileğimiz. Aile de şu anda yoğun bakım kapısında bu dilekle bekliyor” ifadelerini kullandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Günaydın, olayla ilgili soruşturma süreci hakkında ise şu bilgileri verdi “Diğer taraftan bir adli soruşturma yürüyor. 2 gözaltının olduğunu biliyoruz. Bu bir kamu soruşturması şeklinde devam edecektir. CHP açısından meselenin idari bir soruşturmaya konu edildiğini de ifade etmek isterim. Parti Meclis Üyemiz Hikmet Erbilgin, genel başkanımız tarafından görevlendirildi ve bu raporu hızla hazırlayıp, merkez yönetim kurulunun bilgisine yarın sunmak üzere bir çalışma gerçekleştirecek. Bu bağlamda CHP kadroları olarak buradayız. Bir ön seçimde, aramızda yapılan bir rekabette böyle bir sonucun çıkması hiç birimiz tarafından kabul edilemez. Bir iç rekabetin böylesine adli bir vaka ile anılması hem yapanlar açısından hem de partinin içine düştüğü durum açısından asla kabul edilemez. Herkes şunu bilsin ki, meseleyi en ince ayrıntısına kadar araştıracağız ve yapılması gereken her şey yapılacaktır”

'KANAMA BOŞALTILDI VE KONTROL ALTINA ALINDI'

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Abdik’in sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşarak şunları söyledi: , “Dün gece saat 02.00 itibariyle hastamız beyin cerrahisi ekibi tarafından ameliyattan çıkarıldı ve yaptıkları değerlendirmede kanamanın boşaltıldığını ve kontrol altına alındığını ama 48 saatlik bir sürecin beklenmesi gerektiğini ifade ettiler. Bugün itibariyle de ilk 12 saatlik tomografinin neticesinde beyin fonksiyonlarında düne göre daha da iyiye gittiğini gösteren bulgular var. Dolayısıyla hastamızın şimdilik durumunun oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.”

'PARTİMİZ AÇISINDAN KABUL EDİLEMEZ'

CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin de olaya ilişkin değerlendirmesinde, “Bizde kongre süreçleri güçlü ve erdemli bir dayanışmanın en önemli dayanağıdır. Böyle baktığımız bir meselede Atakum’da yaşanan şey partimiz açısından kabul edilemez. Partinin gelenekleri, kültürü ve değerleri açısından kabul edilemez. Bu meseleyi tüm yönleriyle araştırıp, genel başkanımıza ve MYK’mıza bir rapor sunacağız. Aileye bir kez daha buradan geçmiş olsun diyorum” dedi.

Kaynak: DHA