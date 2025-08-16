AKOM Saat Verdi Valilik, Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’da Fırtına Alarmı… Ünlü Parka Girişler Kapatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli poyraz, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Meteoroloji verilerine göre, rüzgarın hızının gün içinde 40 ila 60 kilometre arasında değişeceği, bazı bölgelerde ise 80 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda İstanbulluları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

GÜLHANE PARKI KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olası risklere karşı kent genelinde önlem almaya başladı. Ağaç devrilme tehlikesi bulunan Gülhane Parkı, geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

Parka gelen vatandaşlar, görevliler tarafından içeri alınmadı. Yetkililer, risk ortadan kalkana kadar park girişlerinin kapalı kalacağını duyurdu.

BOĞAZ’DA DALGALAR YÜKSELDİ

Fırtınanın etkisiyle İstanbul Boğazı'nda dalgalar yükselirken, sahil şeridinde yürümeye çalışan vatandaşlar rüzgarla mücadele etti. Bazı balıkçılar ise tüm uyarılara rağmen kıyıda avlanmayı sürdürdü.

AKŞAM DAHA ETKİLİ OLACAK

AKOM’dan yapılan açıklamada, fırtınanın akşam saatlerinde daha da şiddetleneceği belirtilerek deniz ulaşımında aksama ve iptaller yaşanabileceği vurgulandı. Vatandaşlara, sağanak yağış ve kısa süreli fırtına dalgalarına karşı tedbirli olunması yönünde bir kez daha çağrı yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi