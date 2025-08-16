AKOM Saat Verdi Valilik, Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’da Fırtına Alarmı… Ünlü Parka Girişler Kapatıldı

İstanbul’da etkisini gösteren şiddetli fırtına sonrasında AKOM, İstanbul Valiliği ve meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi. AKOM, fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini artıracağını belirtirken, hızının 60 kilometreyi bulabileceği belirtildi. Gülhane Parkı’na girişler ise kapatıldı.

Son Güncelleme:
AKOM Saat Verdi Valilik, Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’da Fırtına Alarmı… Ünlü Parka Girişler Kapatıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli poyraz, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

AKOM Saat Verdi Valilik, Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’da Fırtına Alarmı… Ünlü Parka Girişler Kapatıldı - Resim : 1

Meteoroloji verilerine göre, rüzgarın hızının gün içinde 40 ila 60 kilometre arasında değişeceği, bazı bölgelerde ise 80 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda İstanbulluları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

AKOM Saat Verdi Valilik, Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’da Fırtına Alarmı… Ünlü Parka Girişler Kapatıldı - Resim : 2

GÜLHANE PARKI KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olası risklere karşı kent genelinde önlem almaya başladı. Ağaç devrilme tehlikesi bulunan Gülhane Parkı, geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

Parka gelen vatandaşlar, görevliler tarafından içeri alınmadı. Yetkililer, risk ortadan kalkana kadar park girişlerinin kapalı kalacağını duyurdu.

AKOM Saat Verdi Valilik, Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’da Fırtına Alarmı… Ünlü Parka Girişler Kapatıldı - Resim : 3

BOĞAZ’DA DALGALAR YÜKSELDİ

Fırtınanın etkisiyle İstanbul Boğazı'nda dalgalar yükselirken, sahil şeridinde yürümeye çalışan vatandaşlar rüzgarla mücadele etti. Bazı balıkçılar ise tüm uyarılara rağmen kıyıda avlanmayı sürdürdü.

AKOM Saat Verdi Valilik, Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’da Fırtına Alarmı… Ünlü Parka Girişler Kapatıldı - Resim : 4
AKŞAM DAHA ETKİLİ OLACAK

AKOM’dan yapılan açıklamada, fırtınanın akşam saatlerinde daha da şiddetleneceği belirtilerek deniz ulaşımında aksama ve iptaller yaşanabileceği vurgulandı. Vatandaşlara, sağanak yağış ve kısa süreli fırtına dalgalarına karşı tedbirli olunması yönünde bir kez daha çağrı yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AKOM İstanbul Meteoroloji
Son Güncelleme:
AKP’li Yöneticiden Acı Haber! Abdurrahman Ak, Denizli'de Geçirdiği Kazada Hayatını Kaybetti AKP’li Yöneticiden Acı Haber, Feci Şekilde Can Verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Neşteri Vurdu: 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı! 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı!
Geldiğinden Beri Yüzü Gülmüyordu: Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık İddiası! İspanya Devine Transfer Oluyor Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sürpriz ‘Alaska Zirvesi’ Açıklaması! Türkiye Barış Masasında Yer Alacak mı? Sürpriz ‘Alaska Zirvesi’ Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Çok Konuşulacak İddia! 'CHP Yeni Şoklara Hazır Olsun' AKP'li İsimden Çok Konuşulacak İddia
AKP'ye Geçeceği İddia Ediliyordu: Mansur Yavaş İlk Kez Yanıt Verdi Mansur Yavaş İlk Kez Yanıt Verdi
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
AKP'de 'Erdoğan Fotoğrafı' Çıkışı! Genel Sekreter 'İstismar' Diyerek Ateş Püskürdü Genel Sekreter 'İstismar' Diyerek Ateş Püskürdü