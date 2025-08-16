Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sürpriz ‘Alaska Zirvesi’ Açıklaması! Türkiye Barış Masasında Yer Alacak mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmenin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ettiklerini söyledi.

'ZELENSKİ' MESAJI

Türkiye’nin barışın sağlanması için her türlü desteği vereceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz” dedi.

'TÜRKİYE KATKI SAĞLAMAYA HAZIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu kritik açıklamalara yer verdi:

ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.

NATO SEKRETERİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün önce de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüşmüştü. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul müzakerelerinde ilerleme sağlandığını belirtmişti.

İletişim Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamada, görüşmede bölgesel ve küresel konuların ele alındığı ifade edilmişti.

