Kara Kuvvetleri’nde Yeni Dönem! 1. Ordu’nun Başına Korgeneral Bahtiyar Ersay Geldi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 2025 yılı general ve amiral atamaları çerçevesinde 1. Ordu Komutanlığı’nda düzenlenen devir teslim törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen törende, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevini Korgeneral Bahtiyar Ersay’a devretti.

GÖREV SÜRESİ SONA ERDİ

Törene katılan Orgeneral Bayraktaroğlu, yeni görevine başlayan Korgeneral Ersay’a başarı dileklerinde bulunurken, görev süresi sona eren Orgeneral Tokel’e ise hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Devir teslim töreni, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde her yıl yapılan atamalar kapsamında gerçekleşti. Atamalar, Resmî Gazete’de 15 Ağustos'ta yayımlanan kararnameyle kamuoyuna duyurulmuştu.

