Bir Görüşmeden Fazlası! Putin Alaska Zirvesiyle Tarihe Geçecek

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna meselesi ve ikili ilişkileri görüşmek üzere 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya gelmeyi planlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarihe geçecek.

Uzun yılların arından ilk kez ABD’ye gidecek olan Putin’in Alaska’ya giden ilk Rus lider olacak. Alaska, Rus İmparatorluğu tarafından 1857’de yönetim maliyetinin yüksekliği gerekçesiyle ABD’ye satılmıştı.

Geçmişte ABD’yi Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev, Mihail Gorbaçov, Boris Yeltsin ve Dmitriy Medvedev ziyaret etse de Putin, Alaska’ya giden ilk Rus lider olarak tarihe geçecek.

ALASKA NEDEN SATILDI?

Alaska’nın satılması fikri, ilk kez 1857’de Rus Çarı 2. Aleksandr’ın kardeşi Knez Konstantin Nikolayeviç tarafından ortaya atıldı. Daha sonra Çar 2. Aleksandr’ın onayıyla Alaska, 30 Mart 1867'de ABD’ye satıldı. Yaklaşık 1 milyon 518 bin 800 kilometrekarelik alan karşılığında ABD, Ruslara o dönemde 7 milyon 200 bin dolar ödedi. Bu rakamın bugünkü değeriyle 150 milyon dolardan fazla olduğu belirtiliyor.

ÖNCE YERDEN YERE VURDULAR SONRA ÖVDÜLER

ABD ise Alaska’yı hem stratejik hem de ekonomik potansiyel olarak değerlendirdiği için satın almış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı William H. Seward, buzdan başka bir şey olmayan uzak ve işe yaramaz görülen bir toprağın satın alınmasına neden olduğu için birçok Amerikalı tarafından eleştirilmişti. Bu durum "Seward’ın çılgınlığı (Seward’s Folly)" olarak adlandırılmıştı.

Yıllar sonra Alaska’nın altın, petrol, doğal gaz, balıkçılık ve stratejik açıdan değerli olduğu ortaya çıkınca bu eleştiriler, yerini "ABD’nin en karlı toprak alımı" yorumuna bıraktı.

TARİH DEĞİŞTİRME ÇİZGİSİ BURADAN GEÇİYOR

Rusya ile ABD sınırını oluşturan bu bölge, saat diliminin değiştiği önemli bir noktadır. "Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi" buradan geçmektedir. ABD sınırları içinde 15 Ağustos 2025’te gerçekleşecek Putin-Trump zirvesi sırasında sınırın hemen yanındaki Rusya’da takvimler, 16 Ağustos 2025’i gösterecek.

İki ülke arasındaki bu kısa mesafeye rağmen zaman farkı 21 saat.

